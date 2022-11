Das Ländermatch gegen Italien in Wien ist die beste Werbung für Linz

Knapp zwei Stunden nach dem Abpfiff der WM-Eröffnungspartie in Katar wird am Sonntag (20.45 Uhr, ORF eins live) im Wiener Ernst-Happel-Stadion Österreichs Fußball-Länderspiel-Abschluss gegen Italien angepfiffen. Und es wird dabei nichts mehr an das EM-Achtelfinale vor etwas mehr als einem Jahr im Londoner Wembley-Stadion erinnern.

Rund 16.000 Karten wurden bis jetzt im Vorverkauf abgesetzt. Viel mehr dürften es auch am Sonntag nicht sein. Ein Spiel in Klagenfurt wäre schon aufgrund der Nähe zu Italien naheliegender gewesen. Es soll jedoch eine Bedingung der Italiener gewesen sein, in der österreichischen Hauptstadt mit besseren Trainingsbedingungen und luxuriöserer Beherbergung zu spielen. Das geringe Publikumsinteresse in Wien ist auch die beste Werbung für Linz. Es wird schon länger nur noch auf die Vollzugsmeldung gewartet, dass die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Aserbaidschan und Estland im März 2023 im neuen Linzer Stadion steigen.

Zumindest an der Motivation wird es den Spielern beider Teams nicht mangeln. Vor allem die Italiener standen nach der verpassten WM-Teilnahme nach so vielen ungenützten Matchbällen unter Schock: Vergebenen Elfmetern in der Quali beim 0:0 in der Schweiz und beim 1:1 im Rückspiel daheim in Rom folgten ein Remis gegen Nordirland und das blamable Play-off-Aus gegen Nordmazedonien.

Teamchef Roberto Mancini hat den Umbauprozess längst eingeleitet. Zwar werden mit Torhüter Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti (beide Paris Saint-Germain), Leonardo Bonucci und Federico Chiesa (beide Juventus) auch einige Europameister mit von der Partie sein. Rundherum baut Mancini jedoch bereits die "Squadra Azzurra" von morgen auf. Außenverteidiger Federico Dimarco (Inter Mailand) oder der 21-jährige Nicolo Fagioli von Juventus im zentralen Mittelfeld sollen die Stützen der Zukunft sein.

David Alabas Versprechen

Österreichs Team kehrt erst heute Abend vom Trainingslager in Marbella zurück. Teamkapitän David Alaba hat das 1:2 nach Verlängerung im EM-Achtelfinale im Vorjahr längst abgehakt. "Wir stehen als Mannschaft heute ganz woanders. Die Einstellung, die wir jetzt haben, ist auch eine ganz andere. Ich glaube, dass wir in den Köpfen weiter sind", sprach er die größte Veränderung unter Teamchef Ralf Rangnick an. Nicht in Katar dabei zu sein, tut Alaba "jetzt beim Beginn der WM ganz besonders weh. Sollte ich in den nächsten Jahren noch da sein, werden wir sicher zur WM fahren und nicht mehr vor dem Fernseher sitzen."