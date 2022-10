Ob Österreichs Fußball-Frauen am Dienstag die rund 8000 Zuschauer fassende NV Arena in St. Pölten angefüllt hätten, wird sich nicht eruieren lassen. Der Zug für die WM 2023 in Australien und Neuseeland ist abgefahren, das Play-off-Heimfinale gegen Irland findet nach dem 0:1 nach Verlängerung in Glasgow gegen Schottland nicht statt. "Gute Sportler zeichnet es aus, an so einer Niederlage zu wachsen", versuchte Teamchefin Irene Fuhrmann, die auch nicht ihren besten Tag erwischte, Trost zu spenden.

Dass die 42-jährige Wienerin die Flügelspielerin Julia Hickelsberger-Füller (TSG Hoffenheim), die einmal die Oberkante der Latte traf (43.) und mit ihrer Geschwindigkeit die Qualität hat, den Unterschied auszumachen, bereits in der 64. Minute vom Feld nahm, überraschte nicht nur die ehemalige Teamstürmerin Lisa Makas.

Österreichs Auswahl blieb einiges schuldig. Die Leistung war (meilen-)weit weg von den beherzten EURO-Vorstellungen gegen Norwegen (1:0) und auch im Viertelfinale gegen Deutschland (0:2). Spielwitz und Zug zum Tor fehlten. "Ich bin der Meinung, dass nicht jede Spielerin am Limit war. Das kannst du dir in so einem Match nicht leisten", sagte Fuhrmann, Österreichs Trainerpersönlichkeit des Jahres. "Uns hat ein bisschen die Energie gefehlt", ergänzte Mittelfeldspielerin Laura Feiersinger.

Klar, dass die Stimmung in der Kabine trostlos war. "Es tut unglaublich weh. Ich war im Tal der Tränen. In der Kabine herrschte Stille – Leere", berichtete ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger, die beim Gegentreffer zum 0:1 in der 92. Minute keine glückliche Figur abgegeben hatte. Sie klebte auf der Linie, Abigail Harrison sagte per Kopf Danke.

Im Moment fällt es schwer, den Blick nach vorne zu richten. Der nächste "greifbare" Höhepunkt wird die EURO 2025 sein. (alex)

