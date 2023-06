Das ist der neue Trainer von Vorwärts Steyr

Nach zwei Jahren als Co-Trainer beim SK Vorwärts Steyr übernimmt Markus Eitl nun den Cheftrainer-Posten beim Fußball-Regionalligisten - die OÖN haben berichtet. „Ich denke es ist für ihn der ideale Zeitpunkt um Verantwortung zu übernehmen. Max ist fachlich top und passt menschlich hervorragend zum Verein. Ich traue ihm diese Aufgabe zu 100% zu“, ist Sportchef Gerald Perzy überzeugt. „Er hat bereits viel Erfahrung mit jungen Spielern. Das passt perfekt für unseren geplanten Weg.“

Der 47-Jährige ist diplomierter Athletiktrainer und Mentaltrainer, zudem ist er gerade in der Ausbildung zur A-Lizenz. „Es freut mich sehr, dass mir der Verein das Vertrauen entgegenbringt in der neuen Saison als Cheftrainer beim SK BMD Vorwärts Steyr zu arbeiten. Wir wollen in der kommenden Spielzeit wieder vermehrt für junge, regionale Spieler interessant sein. Dementsprechend zeichnet sich ein Neustart mit Spielern aus diesem Segment ab und gerade diese Aufgabe reizt mich sehr. Ein weiterer Beweggrund ist der Verbleib von Großalber Reini und Schausberger Heli im Trainerteam“, blickt Markus Eitl auf die neuen Aufgaben.

Aufgrund der deutlichen Kaderveränderung wird er den Schwerpunkt in den ersten Wochen in Richtung Mannschaftsentwicklung und Formen des Teams legen. „Was die Spielidee betrifft, möchte ich noch die endgültige Kaderzusammenstellung abwarten. Diese Saison wird uns als Mannschaft und auch als Verein viel abverlangen. Einigkeit und Zusammenhalt werden wesentliche Eigenschaften sein. Es steht uns ein anspruchsvolles Jahr bevor, dass viele Chancen mit sich bringen kann.“

Großalber und Schausberger bleiben

Ebenfalls weiter an Bord sind Vorwärts-Jahrhunderttormann Reinhard Großalber als Tormann-Trainer sowie Helmut Schausberger, der die Videoanalyse in der Regionalliga weiter bereuen wird. „Max, Reini und Heli haben bereits gezeigt, dass sie sehr gut zusammenarbeiten und hatten schon in der Vergangenheit eine sehr gute Verbindung“, sagt Gerald Perzy. „Dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, ist gleichzeitig eine gute Chance für junge Spieler, die sich etablieren können. Unser Ziel ist es, dass wir uns wieder regionaler aufstellen. Die Regionalliga Mitte ist eine starke Liga und es wird keine leichte Aufgabe.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger