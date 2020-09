Das heutige Duell könnte sich bei der EM wiederholen

Trifft Österreichs Fußball-Nationalmannschaft beim heutigen Nations-League-Heimspiel gegen Rumänien (20.45, ORF eins live) auf einen Gruppengegner bei der Europameisterschaft im Juni 2021?

Die Chancen stehen gut, dass die Rumänen auch der Auftaktgegner des heimischen Teams bei der Europameisterschaft 2021 sein werden. Fix ist, dass Österreichs Nationalteam im Juni zwei der drei EM-Vorrundenpartien in Bukarest spielen wird. Der heutige Gegner muss allerdings noch zwei Play-off-Runden überstehen, um sich für die Europameisterschaft qualifizieren und dann in der Österreich-Gruppe gemeinsam mit den Niederlanden und der Ukraine zu starten.

Dafür muss man sich in dem wegen der Corona-Zwangspause nicht mehr ausgetragenen Play-off erst gegen Island und danach gegen den Sieger der Partie Bulgarien gegen Ungarn durchsetzen.

Michael Gregoritsch traf zum 1:0. Bild: APA/AFP

Sollte Rumänien scheitern, dann würde Österreich einen ganz anderen dritten EM-Gegner erhalten. Nämlich den Play-off-Sieger aus dem Quartett Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien und Kosovo.

Zuletzt haben die Rumänen enttäuscht – man blieb vier Mal in Serie ohne Sieg und steht daheim bereits stark in der Kritik. Der Teamchef wurde noch kurz vor der Corona-Zwangspause gewechselt. Ex-Nationalspieler Mirel Radoi soll die Mannschaft nach dem Dauertief unter seinen Vorgängern Christoph Daum und Cosmin Contra wieder aus dem Tief holen.

Höchste Sicherheitsstufe

Nach dem 2:1-Sieg vom Freitag in Norwegen könnte Österreich mit einem weiteren Sieg den Start perfekt machen. Seit Franco Foda ÖFB-Teamchef ist, gab es in den bisherigen drei Länderspielen in Klagenfurt jeweils Siege. Nach dem Spiel vom Freitag wird Foda zwei bis drei Änderungen in der Startelf vornehmen. Martin Hinteregger absolvierte trotz seiner Probleme im Sprunggelenk das gestrige Abschlusstraining. Foda: "Wenn es ein Risiko gibt, werden wir ihn heraußen lassen." Offen ist auch noch, ob LASK-Torhüter Alexander Schlager im Tor spielt oder diesmal Cican Stankovic seine Chance erhält. Im Klagenfurter Stadion ist heute höchste Sicherheitsstufe geboten. Zuschauer sind natürlich nicht erlaubt. Wer ins Stadion darf, muss eine zweiseitige Gesundheitserklärung abgeben, zudem wird vor dem Stadion auch Fieber gemessen.

