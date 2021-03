Genau ein Jahr ist es heute her, dass Corona dem Fußball die Zuschauer stahl: Am 12. März 2020 fand das erste Geisterspiel in Österreich statt. Das Achtelfinal-Hinspiel des LASK in der Europa League hätte zu einem Höhepunkt für die schwarz-weißen Anhänger werden sollen – es wurde nicht nur wegen des Ergebnisses (0:5) ein Trauerspiel.