ÖFB-Cup: SV Ried, Vorwärts Steyr, Juniors OÖ und Gurten im Livestream

18.30 Uhr: Bruck/Leitha – SV Ried

Es geht wieder los! Als erste oberösterreichische Mannschaft startet Zweitligist SV Guntamatic Ried heute in die neue Saison. Die Innviertler gastieren bei Regionalliga-Ost-Klub Bruck/Leitha.

Der Cup hat seine eigenen Gesetze. Das weiß wohl kaum jemand besser als Ried-Trainer Gerald Baumgartner: Der 54-jährige Salzburger darf als Spezialist bezeichnet werden. In 24 Pokal-Spielen gingen 22 Mal Baumgartners Mannschaften als Sieger vom Platz.

Der Livestream:

19 Uhr: Hall – FC Juniors OÖ

Die Paschinger sind ein eigenständiger Verein, weshalb der ÖFB keine Bedenken hatte, den Klub am Cup teilnehmen zu lassen. Bei der Premiere gegen den Tiroler Elite-Liga-Klub Hall ist die Auswahl für Trainer Gerald Scheiblehner durch den Doppelpass mit dem LASK allerdings kleiner als sonst.

Der Grund: In einer Cup-Saison darf ein Spieler nur für einen Klub eingesetzt werden. Ist ein Kooperationsspieler vom LASK für den Zweitligisten im Einsatz, darf er im laufenden Bewerb also nicht mehr für die Athletiker spielen. "Bis auf Torhüter Tobias Lawal wird kein LASK-Kooperationsspieler bei uns spielen", erklärte Scheiblehner. Die weiteren Kandidaten wie David Schnegg, Valentino Müller, Fabian Benko, In-pyo Oh, Dominik Reiter, Thomas Sabitzer oder Marko Raguz sind im Cup vorerst für den LASK reserviert.

19 Uhr: Bad Gleichenberg – Vorwärts Steyr

Für das neu zusammengewürfelte Team von Trainer Willi Wahlmüller gibt es beim Regionalliga-Mitte-Klub den ersten Härtetest. "Bad Gleichenberg wurde in der Vorsaison Dritter, im Frühjahr waren sie sogar zweitbestes Team. Auch für diese Saison haben sie ambitionierte Ziele", erklärte Wahlmüller, warum er einen harten Cup-Fight erwartet. Sein Klub muss vor dem Liga-Start in der kommenden Woche noch "Hausaufgaben erledigen". Mit einem österreichischen Innenverteidiger steht man vor dem Abschluss, auch auf der Stürmer-Position könnte sich in den kommenden Tagen etwas tun. Ex-Lustenau-Stürmer Lucas Barbosa ist weiterhin im Gespräch – aber kostspielig. Kein Thema sind die Steyrer Nico Antonitsch und Kristijan Dobras, die sich zuletzt bei den Rot-Weißen lediglich fit gehalten haben.

19.30 Uhr: Gurten – Zell am See

Als Favorit gehen die Innviertler in das Heimspiel gegen den FC Zell am See aus der Salzburger Liga. "Ich erwarte von meiner Mannschaft vollen Einsatz und den Einzug in die zweite Cuprunde", sagt Gurten-Trainer Peter Madritsch.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at