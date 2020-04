Corona-Konzept wurde nach heißen Diskussionen von der Liga beschlossen

Es war ein turbulenter Tag in den Gremien der österreichischen Fußball-Bundesliga. Die Einigkeit, die am Ende von Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer betont wurde, war in den Diskussionen davor nicht so klar zu erkennen gewesen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

>> Welche Neuigkeiten gibt es in der Bundesliga? Das Wichtigste war die Zustimmung zur Verlängerung der Saison von Ende Juni auf 31. Juli. Damit bleibt etwas mehr Zeit, um die Spiele auszutragen. Der zweite Tagesordnungspunkt war die Absegnung des "Corona-Konzepts", das jetzt an die Bundesregierung geschickt wird.

>> Welche Punkte umfasst dieses Konzept?

Es geht vor allem um die Abwicklung der Spiele. Pro Match sind nur 200 Personen zugelassen, von denen sich nur jene auf Corona testen lassen müssen, die zur Gruppe "Rot" (Spieler, Betreuer, Schiedsrichter, Ballkinder) gehören. Jene der Gruppe "Orange" (restliche Personen im Innenraum ohne Kontakt zu Spielern) und "Gelb" (Personen auf der Tribüne) müssen nicht getestet werden. Das Konzept soll eine starke deutsche Handschrift haben und große Ähnlichkeit mit jenem von RB Leipzig aufweisen. So sind auch Leipziger Ärzte im Impressum des Konzepts, das an die Klubs ausgeschickt wurde, aufgelistet. Außerhalb der Spiele soll jeden zweiten bis dritten Tag getestet werden. Genaue Kosten liegen noch immer nicht vor. Ebenfalls bestätigt: Ein Coronafall führt nicht zum Abbruch der Meisterschaft. Jeder Klub darf 30 Spieler auf seine Kaderliste schreiben. Sind von diesen 30 Spielern 14 Feldspieler plus zwei Torhüter fit, sollte das reichen, um das Spiel anzupfeifen. Testkapazitäten sind laut Liga in genügender Anzahl vorhanden.

>> War die Einstimmigkeit wirklich so groß, wie von der Liga nach der Klubkonferenz angegeben?

Nein, es wurde zum Beispiel auch nie angeführt, ob es Stimmenthaltungen gegeben hat. Generell wird nach einem Mehrheitsbeschluss gerne nach außen transportiert, dass alle Entscheidungen gemeinsam getroffen worden seien. Intern soll es hitzige Diskussionen gegeben haben, weil einige Klubs vor allem mit den finanziellen Belastungen extrem zu kämpfen haben. Offen bleibt, ob Mitte Mai gestartet wird.

>> Kann es jetzt noch ein Veto der Politik geben?

Theoretisch natürlich ja. Allerdings ist die Zusammenarbeit von Bundesliga und ÖFB mit dem Sportministerium sehr eng. Es ist schwer vorzustellen, dass ein Konzept vorgelegt wird, das nicht den Anforderungen der Politik entspricht.

>> Warum wurde die zweite Liga gestern nicht abgebrochen?

Das hatte vor allem formale Gründe. Es gab zwar einen Antrag des GAK auf Liga-Abbruch. Weil dieser aber erst während der Konferenz eingebracht wurde, hätte es anstatt einer einfachen Mehrheit diesmal einer Zweidrittelmehrheit bedurft, um den Antrag überhaupt zuzulassen. Neun Klubs – nach OÖN-Infos Blau-Weiß Linz, Vorwärts Steyr, FC Juniors, GAK, Lustenau, Dornbirn, Lafnitz, FAC und Amstetten – stimmten zu. Das war zwar die Mehrheit – aber diesmal eben nicht genug.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at