Champions League: Sturm Graz müsste ausweichen

Sportlich könnte es für den SK Sturm Graz nicht besser laufen. Nach den beiden Auftaktsiegen in der Fußball-Bundesliga greifen die Schwarz-Weißen auch im Europacup an. Das gestrige Champions-League-Quali-Hinspiel gegen PSV Eindhoven war bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange. Um in die Gruppenphase einzuziehen, müssten die Steirer zwei Runden überstehen. Bei einem Sieg über Eindhoven würde der Sieger aus der Partie Glasgow Rangers gegen Servette Genf warten. Ansonsten würde man automatisch in der Gruppenphase der Europa League antreten. Abseits des Platzes ist der Frust allerdings groß. Nachdem seit Montag klar ist, dass Sturm bei einem allfälligen Play-off um den Einzug in die Champions League nicht im Heimstadion in Liebenau spielen dürfte, gehen in der Stadtpolitik die Wogen hoch.

Sportstadtrat Kurt Hohensinner, der selbst mit der ÖVP als Bürgermeister-Partei bis Ende 2021 für das im Eigentum der Stadt stehende Stadion mitverantwortlich war, polterte in Richtung der Nachfolge-Koalition aus KPÖ/Grünen/SPÖ: "Jetzt rächt sich das lange Nichtstun." Seitens der Holding Graz, die die Belange des Stadions managt, hieß es, dass Äpfel mit Birnen vermischt würden. Das Stadion sei ausschließlich wegen fehlender Flächen für den sogenannten TV Compound, also Flächen und Anschlüsse für Übertragungswagen, nicht ausreichend.

Das Stadion an sich sei in gutem Zustand, die vom Gemeinderat bereits 2018 beschlossenen – und noch nicht umgesetzten – Baumaßnahmen hätten ausschließlich den nicht von der UEFA beanstandeten VIP-Bereich betroffen. Für die Europa-League-Gruppenphase würde das Stadion aktuell wohl ausreichen.

