Causa Milletich: Götschhofer beruft inoffizielles Meeting in Linz ein

Die nächste offizielle Präsidiumssitzung des ÖFB ist für den 16. Dezember geplant. So lange will Gerhard Götschhofer offenbar nicht warten. Um die Causa rund um ÖFB-Präsident Gerhard Milletich intern aufzuklären, soll der ÖFB-Vizepräsident und Chef des oberösterreichischen Verbands eine inoffizielle Sitzung des Präsidiums für den 2. Dezember in Linz einberufen. Das berichtet der „Kurier“ am Montag, wonach dort „alle Infos auf den Tisch“ kommen sollen.

„Ich möchte eine ehrliche und interne Aufarbeitung mit größtmöglicher Transparenz“, wird Götschhofer zitiert. „Jeder soll seine Informationen offen und ehrlich auf den Tisch legen. Ich werde das auch tun.“ Damit solle auch vermieden werden, die Streitigkeiten öffentlich auszutragen.

In der besagten Zeitung hatten zuletzt ÖFB-Sponsoren anonym den Vorwurf geäußert, wonach der ÖFB-Chef sein Amt dazu benutzen würde, um Inserate für seine privaten Magazine zu lukrieren. Milletich bestritt die Vorwürfe und drohte mit Klage. Diese sei laut „Kurier“ noch nicht vollzogen.