Bundesliga-Transfers: Wolfsberg verpflichtete Baribo-Nachfolger

Baribo wird zu Philadelphia in die MLS wechseln.

Wolfsberg bleibt seinem Beuteschema treu und verpflichtete den nächsten Stürmer aus Israel: Mohamed Bamba kommt von Rishon Le Zion. Der Angreifer von der Elfenbeinküste erzielte für den Zweitligisten in der vergangenen Saison in 37 Partien 20 Tore.

"Mit seiner Körperlichkeit, seinem Tempo und seinen technischen Fertigkeiten ist er genau der Spielertyp, den wir für unsere Offensive noch gesucht haben", sagte Trainer Manfred Schmid zur Alternative zu den weiteren Sturm-Zugängen Bernhard Zimmermann (von Rapid ausgeliehen) und Thomas Sabitzer (vom LASK).

Mit Stürmern aus Israel landete Wolfsberg zuletzt Volltreffer: Der 2019 verpflichtete Shon Weissman erzielte in 40 Pflichtspielen 37 Tore und wurde 2020 um vier Millionen Euro an Valladolid verkauft. Inzwischen stürmt er für Granada. Dessen Nachfolger war ab 2021 Tai Baribo, der nun vor dem Abschied steht. Wie der WAC bekannt gab, ist man sich mit MLS-Klub Philadelphia über einen Transfer einig. Bereits fixiert ist der Abgang von Matteo Anzolin: Der 22-jährige Italiener wechselt nach einem Jahr in der Bundesliga zum italienischen Drittligisten Triestina.

Die Transfers der Bundesligisten

FC Salzburg

Zugänge: Schlager (LASK), Bidstrup (Den, Brentford, zuletzt Nordsjaelland), Terzic (Srb, Florenz), Ratkov (Srb, Backa Topola), Nene (Mli, Westerlo, nach Leihe), Diambou (Mli, Luzern, nach Leihe), Mantl (D, Aalborg, nach Leihe), Piatkowski (Pol, Gent, nach Leihe), Simic (Cro, FC Zürich, nach Leihe), Morgalla (D, 1860 München)

Abgänge: Seiwald (Leipzig), Adamu (Freiburg), Sesko (Slo, Leipzig), Okafor (Sui, AC Mailand), Köhn (Sui, Monaco), Van der Brempt (Bel, Hamburg), Diakite (Civ, Reims), Onguene (Cmr, Frankfurt, nach Leihe), Stejskal (Cze, Tirol), Walke (D, Karriereende)

Zugänge: Wlodarczyk (Pol, Gornik Zabrze), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, Leihe), Johnston (Sco, Motherwell), Serrano (Esp, Atletico Madrid, Leihe), Demaku (Klagenfurt, nach Leihe), Bignetti (Frankfurt), Haider (Hoffenheim II)

Abgänge: Emegha (Ned, Straßburg), Ljubic (LASK), Siebenhandl (LASK), Okonkwo (Eng, Arsenal, nach Leihe), Ajeti (Sui, Celtic Glasgow, nach Leihe), Wels (Austria Wien), Schützenauer (Altach), Komposch (Hartberg), Schendl (Ried), Ingolitsch

Zugänge: Kone (Sen, Nimes), Ba (D, Leipzig, Leihe), Ljubic (Sturm Graz), Siebenhandl (Sturm Graz), Darboe (Gam, AS Rom, Leihe), Pintor (Fra, Saint-Etienne), Andrade (Pan, Bielefeld), Bello (USA, Bielefeld), Havel (Liefering), Balic (Altach, nach Leihe), Twardzik (Cze, Trnava, nach Leihe)

Abgänge: Schlager (Salzburg), Potzmann (Austria Wien), Talowjerow (Ukr, Slavia Prag, nach Leihe), Celic (Darmstadt, nach Leihe), Wimhofer (Horn, Leihe), Gebauer (Karriereende), Boller (D)

Zugänge: M. Seidl (Blau-Weiß Linz), Mayulu (Blau-Weiß Linz), Cvetkovic (Srb, Ashdod), Kaygin (D, Mainz U19)

Abgänge: Zimmermann (Wolfsberg), K. Wimmer (Slovan Bratislava), Druijf (Ned, Zwolle, Leihe), Kasius (Ned, Bologna, nach Leihe, zu Alkmaar), Petrovic (Slo, Rijeka), Fallmann (Freiburg II, Leihe), Knasmüllner, Schuster

Zugänge: Potzmann (LASK), Plavotic (Cro, Ried), Guenouche (Fra, Lustenau), Wels (Sturm Graz), Kani (Isr, Bnei Yehuda), Polz (Draßburg)

Abgänge: Dovedan (Heidenheim), Keles (Karagümrük, Leihe), Leidner (Isr, Piräus, nach Leihe), Teigl (Admira), Mühl (D)

Zugänge: May (D, Viktoria Berlin), Gemicibasi (Tur, Kasimpasa, nach Leihe), Hasenhüttl (Oldenburg, nach Leihe), Djoric (Srb, Sibenik, nach Leihe), Markelic (Viktoria Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Rieder (Wolfsberg), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Moreira (Uru, Panserraikos), Metu (D, Bayern München II, nach Leihe), Fuchs (D, Sandhausen), Blauensteiner, Miesenböck

Zugänge: Sabitzer (LASK, zuletzt Tirol), Zimmermann (Rapid), Rieder (Klagenfurt), Kennedy (Can, Regensburg), Bamba (Civ, Rishon Le Zion), Altunashvili (Geo, Batumi), Ibertsberger (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering)

Abgänge: Malone (D, Augsburg, nach Leihe), Anzolin (Ita, Triestina), Oermann (D, Bochum, nach Leihe), Taferner, D. Gugganig, Tauchhammer

Zugänge: Mätzler (Altach, zuletzt Dornbirn), Cisse (Stittard), Marte (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Gouenouche (Fra, Austria Wien), Hugonet (Fra, Magdeburg), Türkmen (Tur, Clermont, nach Leihe), Motika (Srb, Roter Stern Belgrad, nach Leihe), Gedikli (Tur, Trabzonspor, nach Leihe), Bellache (Alg, Clermont, nach Leihe), Kodoussou (D, Augsburg, nach Leihe), Cheukoua (Cmr, GAK), Adriel (Bra, Bregenz), Küng (Wiener Sport-Club), Bacic (Hohenems)

Zugänge: Buksa (Pol, FC Genua, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, Leihe), Kronberger (Sturm Graz, Leihe, zuletzt Ried), Stejskal (Cze, Salzburg)

Abgänge: Sabitzer (LASK, nach Leihe, zu Wolfsberg), Rogelj (Slo, Chaleroi), Prica (Swe, Aalborg, nach Leihe), Bauernfeind (Horn), Rinaldi (Arg), Beccari (Ita)

Zugänge: Lang (Sturm, Leihe, zuletzt Ried), Bowat (Sco, Fulham, Leihe), Komposch (Sturm Graz), Entrup (Marchfeld), Urdl (Deutschlandsberg), Schutti (St. Pölten Juniors), Scherf (Amstetten, nach Leihe), Fillafer (Spittal), Kovacevic (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Schantl (Blau-Weiß Linz, Fadinger (Altach), Tadic (St. Pölten), Avdijaj (Kos, FC Zürich, nach Leihe), Kriwak (Rapid, nach Leihe, zu Dordrecht), Horvat (Cro, Leoben), Erhardt (Draßburg), Sturm (Siezenheim), Faist (Karriereende), Sonnleitner, Klem

Zugänge: Gebauer (Bielefeld), Stojanovic (Regensburg), Fadinger (Hartberg), Schützenauer (Sturm Graz), Reiner (Gliwice, Leihe), Koller (GAK), Santos (Bra, Dornbirn), Lukacevic (Admira), Kaiba (Cmr, Coton Sport), Eckmayr (WSC Hertha), Piffer (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Balic (LASK, nach Leihe), Haudum (Blau-Weiß Linz), Casali (Braunschweig), Herold (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Karlsruhe), Jungdal (Den, AC Mailand, nach Leihe), Lazetic (Srb. AC Mailand, nach Leihe), Ndiaye (Fra, Sanliurfaspor), Mischitz (Dornbirn, Leihe), Odehnal (Dornbirn, Leihe), Schreiner (Weißkirchen/Allhaming), Thurnwald, Tartarotti

Zugänge: Haudum (Altach), Dobras (Vaduz), Schantl (Hartberg), Pasic (Steyr), Hofer (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering), Noß (Sco, Mnchengladbach), Ibrahimi (D, Leipzig), Feiertag (Amstetten), Softic (LASK Amateure OÖ)

Abgänge: M. Seidl (Rapid), Mayulu (Fra, Rapid), Schößwendter (Karriereende), Fetahu (Alb, Dornbirn), Herrmann (D, Zwickau), Neumayr (Seekirchen), Briedl (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Schößwendter (Karriereende), Rath

