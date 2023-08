Matthäus Taferner kehrt nach Tirol zurück

Matthäus Taferner hätte Italien-Legionär werden können, blieb aber in Tirol stehen: Der 22-Jährige unterschrieb bei Tirol einen "längerfristigen Vertrag", die Dauer gab der Bundesligist nicht bekannt. "Ich freue mich sehr, dass ich zurück in Tirol bin", sagte der Mittelfeldspieler.

Taferner ist zwar in Klagenfurt geboren, aufgewachsen ist er aber in Tirol. Schon mit sechs Jahren trat er Wacker Innsbruck, 2019 gab er sein Bundesligadebüt. Viele Klubs, darunter auch der LASK, waren hinter dem Talent her. Er entschied sich für einen Wechsel zum damaligen deutschen Zweitligisten Dresden, wo er wie zuvor bei Wacker mit dem aktuellen LASK-Spieler Sascha Horvath den Doppelpass spielte. Beide kehrten nach Österreich zurück, Taferner schon nach einem halben Jahr leihweise zu Innsbruck.

In den vergangenen drei Saisonen war Taferner Stammspieler in Wolfsberg. Über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags gab es keine Einigung. Zwischenzeitlich würde über einen Wechsel zum italienischen Drittligisten Triestina spekuliert, nun unterschrieb er in Tirol.

Mehr zum Thema OÖN Nakamura zu Reims: Flugzeug statt Training Nakamura zu Reims: Flugzeug statt Training

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer