Bundesliga-Transfers: Sturms Rekordtransfer ist fix

Fußball-Meister Sturm Graz hat die angestrebte Verpflichtung von Mika Biereth von Arsenal unter Dach und Fach gebracht: Der 21-jährige Däne unterschrieb in Graz, wo er in einem Leih-Halbjahr in 22 Spielen neun Tore verbucht hatte, einen Vierjahresvertrag.

Zu den Modalitäten machten Sturm und Arsenal keine Angaben. Zuletzt wurden 4,7 Millionen Euro als Ablöse kolportiert. Das wäre clubinterner Rekord für Neuzugänge. "Es ist natürlich klar, dass wir für diesen Transfer wirtschaftlich einen großen Schritt gehen mussten, sind aber absolut von Mika und seinem Potenzial überzeugt und so auch sicher, dass uns dieser Transfer noch viel Freude bereiten wird", wurde Thomas Tebbich, der Geschäftsführer Wirtschaft von Sturm, zitiert.

Sportchef Andreas Schicker freute sich über Biereths "ganz klares Bekenntnis zum SK Sturm". "Mika ist ein absoluter Profilstürmer für unser System, mit Wucht, Tiefgang und enormer Torgefahr. Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Mika nach seinen hervorragenden Leistungen im Frühjahr weiter in Graz sehen wollten."

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Biereth, der die Sturm-Fans mit Toren und dem exzessiven Auskosten der Double-Feier begeistert hat, betonte, sich in Graz extrem wohl zu fühlen. "Auf gehts Schwoaze, ich bin richtig glücklich, wieder in Graz zu sein!", erklärte der in London aufgewachsene Däne.

Sturms bisheriger Rekord-Zugang war über zwei Jahrzehnte lang Charles Amoah, der 2001 in der Kartnig-Ära für knapp vier Millionen von St. Gallen nach Graz gewechselt war. Den Bundesliga-Rekord für Neuzugänge hält Red Bull Salzburg. Der Vizemeister ließ sich im Sommer 2022 den französischen Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath 13 Millionen Euro Ablöse kosten.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Zvonarek (Cro, Bayern München, Leihe), Karic (Darmstadt), Malic (Slo, Ried), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe)

Ab: Schnegg (Washington), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Affengruber, Stückler

Zvonarek (Cro, Bayern München, Leihe), Karic (Darmstadt), Malic (Slo, Ried), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe) Schnegg (Washington), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Affengruber, Stückler FC Salzburg

Zu: Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe)

Ab: Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Omoregie (Hartberg, Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D)

Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe) Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Omoregie (Hartberg, Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D) LASK

Zu: Boateng (D, Salernitana), Entrup (Hartberg), Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Havel (Hartberg, Leihe), Jungwirth (Admira, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe, zu Braunschweig), Twardzik (Cze, Trnava), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

Boateng (D, Salernitana), Entrup (Hartberg), Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe) Havel (Hartberg, Leihe), Jungwirth (Admira, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe, zu Braunschweig), Twardzik (Cze, Trnava), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra) SK Rapid

Zu: Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Sangare (Mli, Salzburg, zuletzt an Hartberg verliehen), Böckle (Düsseldorf, zuletzt an Münster verliehen), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Sollbauer (Ried), Mayulu (Fra, Bristol), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna)

Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Sangare (Mli, Salzburg, zuletzt an Hartberg verliehen), Böckle (Düsseldorf, zuletzt an Münster verliehen), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe) Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Sollbauer (Ried), Mayulu (Fra, Bristol), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna) TSV Hartberg

Zu: Havel (LASK, Leihe), Schendl (Ried), Diarra (Mli, Cadiz, Leihe), Omoregie (Salzburg, Leihe), Markus (Slo, Domzale), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (Ned, Schalke II), Karner (Sturm Graz II), Hoffmann (Halbturn), Canazlar (Akademie Vorarlberger), Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Entrup (LASK), Frieser (GAK), Diakite (Mli, West Bromwich), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe, zu Rapid), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl (Velden), Knoflach

Havel (LASK, Leihe), Schendl (Ried), Diarra (Mli, Cadiz, Leihe), Omoregie (Salzburg, Leihe), Markus (Slo, Domzale), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (Ned, Schalke II), Karner (Sturm Graz II), Hoffmann (Halbturn), Canazlar (Akademie Vorarlberger), Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe) Entrup (LASK), Frieser (GAK), Diakite (Mli, West Bromwich), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe, zu Rapid), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl (Velden), Knoflach SK Austria Klagenfurt

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe) Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic Wolfsberger AC

Zu: Wimmer (Klagenfurt), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad)

Ab: Veratschnig (Mainz), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Wimmer (Klagenfurt), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad) Veratschnig (Mainz), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach) FK Austria Wien

Zu: Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Barry (Gam, Bnei Yehuda), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe)

Ab: Früchtl (D, Lecce), Schmidt (Blau-Weiß Linz), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe, zu Stuttgart), M. Polster (Lausanne-Sport), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Holland (Aus)

Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Barry (Gam, Bnei Yehuda), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe) Früchtl (D, Lecce), Schmidt (Blau-Weiß Linz), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe, zu Stuttgart), M. Polster (Lausanne-Sport), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Holland (Aus) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Schmidt (Austria Wien), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Windhager (A. Salzburg), Brandner (Mondsee), Krainz

Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Schmidt (Austria Wien), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe) Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Windhager (A. Salzburg), Brandner (Mondsee), Krainz SCR Altach

Zu: Fridrikas (Lustenau), Kronberger (Sturm Graz. zuletzt an Tirol verliehen), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Oberwaditzer (Lie, Akademie Vorarlberg), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Kaiba (Cmr, Bregenz, Leihe), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Fridrikas (Lustenau), Kronberger (Sturm Graz. zuletzt an Tirol verliehen), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Oberwaditzer (Lie, Akademie Vorarlberg), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe) Reiner (Gliwice, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Kaiba (Cmr, Bregenz, Leihe), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende) WSG Tirol

Zu: Hinterseer (Rostock), Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Lawrence (D, Bayern München II), Eckmayr (Altach), Butler (USA, Hoffenheim II)

Ab: Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe, zu Altach), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe, zu Zabrze), Tomic (Leoben), Bacher, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Hinterseer (Rostock), Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Lawrence (D, Bayern München II), Eckmayr (Altach), Butler (USA, Hoffenheim II) Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe, zu Altach), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe, zu Zabrze), Tomic (Leoben), Bacher, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende) Grazer AK 1902

Zu: Frieser (Hartberg), Cipot (Slo, La Spezia, Leihe), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Kirchmayr (Wolfsburg), Eder (Saalfelden), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe), Fritz (Fürstenfeld, nach Leihe)

Ab: Jatremski (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Unterhaching), Stefanon (Bregenz), Eloshvili (Geo, Kapfenberg), Murg (Weiz), Th. Mayer, Köchl, Jager, Fahler

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper