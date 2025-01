Bundesliga-Transfers: Sturm-Zugang aus Marseille

Emran Soglo (re.) war neun Mal für Marseille am Ball.

Fußball-Meister Sturm Graz hat sich mit Linksverteidiger Emran Soglo verstärkt. Der 19-jährige englisch-französische Doppelstaatsbürger kommt von Olympique Marseille nach Graz. Sturm nahm Soglo "langfristig" unter Vertrag, wie der Bundesliga-Tabellenführer bekannt gab.

Bei Marseille kam der Verteidiger in der laufenden Saison bei den Profis nicht zum Einsatz, 2023/24 stand er noch insgesamt dreimal in einem Ligue-1-Spiel sowie auch in der Europa League auf dem Rasen.

Ausgebildet wurde der in Frankreich geborene Soglo bei Chelsea. Sturms Sport-Geschäftsführer Michael Parensen sprach von einem "absoluten Top-Talent", das nach Graz wechselt. "Emran ist körperlich stark, technisch hervorragend ausgebildet und verfügt über eine gute Geschwindigkeit - zusammengefasst ein moderner Außenverteidiger, der das von uns gesuchte Profil optimal erfüllt." Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Aktuell nimmt bei Sturm Dimitri Lavalee die Position des linken Verteidigers ein. Durch die Verpflichtung von Soglo werden die Einsatzchancen von Emir Karic noch geringer. Der gebürtige Linzer, von Darmstadt nach Graz gewechselt, steht auf der Grazer Streichliste.

Die bisher fixierten Transfers

SK Sturm Graz

Zu. Mayulu (Fra, Bristol City, Leihe), Soglo (Eng, Marseille)

Ab: Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng)

Mayulu (Fra, Bristol City, Leihe), Soglo (Eng, Marseille) Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng) FK Austria Wien

Ab: Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe)

Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe) SK Rapid

Zu: Amane (Civ, Häcken), Knoflach (vereinslos)

Ab: Hofmann (Debrecen), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe)

Amane (Civ, Häcken), Knoflach (vereinslos) Hofmann (Debrecen), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe) Wolfsberger AC

Ab: Morgenstern (vereinslos)

Morgenstern (vereinslos) FC Salzburg

Zu: Onisiwo (Mainz), Caufriez (Bel, Clermont, Leihe, zuletzt Valencia), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe)

Ab: Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe)

Onisiwo (Mainz), Caufriez (Bel, Clermont, Leihe, zuletzt Valencia), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe) Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten)

Ab: Wallner (Sui, Karriereende)

Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten) Wallner (Sui, Karriereende) LASK

Zu: Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe)

Ab: Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden)

Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe) Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden) TSV Hartberg

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Ojukwu (Wiener Sport-Club)

Ab: Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe)

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Ojukwu (Wiener Sport-Club) Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe) WSG Tirol

Zu: David (D, vereinslos)

Ab: Forst (Voitsberg)

David (D, vereinslos) Forst (Voitsberg) SK Austria Klagenfurt

Zu: Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, im Herbst an Hartberg verliehen), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos)

Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, im Herbst an Hartberg verliehen), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos) Grazer AK 1902

Zu: Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe)

Ab: Rusek (Vienna), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst)

Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe) Rusek (Vienna), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst) SCR Altach

Zu: Zech (Stettin), Gorgon (Stettin), Noode (D, Schalke, Leihe), Dietz (D, Köln, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, nach Leihe), Kaiba (Cmr, Bregenz, nach Leihe)

Ab: Gustavo (Bra, Sendai), Bahloul (Fra, Aarau, Leihe), Lincoln (Bra, Sao Joao, Leihe)

