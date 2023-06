Bundesliga-Transfers: Sturm verstärkte sich mit einem Atletico-Madrid-Profi

Sturm Graz landete einen Transfercoup: Der Vizemeister verpflichtete Javi Serrano von Atletico Madrid. Der 20-Jährige wechselt vorerst leihweise in die Steiermark, Sturm sicherte sich eine Kaufoption.

Sieben Mal war der zentrale Mittelfeldspieler für Atletico am Ball, darunter im November 2021 in der Champions League gegen Liverpool. In der vergangenen Saison war der vormalige U19-Teamspieler Spaniens an Zweitligist Ibiza verliehen. Er bestritt 26 Pflichtspiele. "Mit Javi Serrano konnten wir einen hochtalentierten jungen Spieler verpflichten, der uns im Mittelfeld noch mehr Optionen gibt", erklärte Sportdirektor Andreas Schicker. "Dass ein talentierter Spieler von einem Großklub wie Atletico Madrid zu uns nach Graz wechselt, zeigt ein weiteres Mal, dass wir uns in Europa einen Namen als hervorragende Plattform für junge Spieler gemacht haben."

Tirol holte polnischen U21-Teamstürmer aus Genua

Tirol setzte ein Erfolgsmodell fort: Von FC Genua wurde Stürmer Aleksander Buksa ausgeliehen. Der polnische U21-Teamstürmer war vor zweiJahren von Wisla Krakau zum aktuellen Aufsteiger in die Serie A gewechselt. vergangene Saison spielte er leihweise bei Leuven und dem Zweitteam von Lüttich.

"Wir sind davon überzeugt, dass Aleks ein Topstürmer in der österreichischen Bundesliga werden kann", sagte Trainer Thomas Silberberger. Bei Leih-Stürmern hatte Tirol zuletzt ein gutes Händchen: Nikolai Baden-Frederiksen, Giacomo Vrioni und Thomas Sabitzer vom LASK trafen zuverlässig.

Die Transfers der Bundesligisten

FC Salzburg

Zugänge: Schlager (LASK), Piatkowski (Pol, Gent, nach Leihe), Simic (Cro, FC Zürich, nach Leihe), Ratkov (Srb, Backa Topola), Diambou (Mli, Luzern, nach Leihe), Nene (Mli, Westerlo, nach Leihe), Mantl (D, Aalborg, nach Leihe), Morgalla (D, 1860 München), Ludewig (D, Aalborg, nach Leihe), Sangare (Mli, Hartberg, nach Leihe), Owusu (Gha, Vienna, nach Leihe)

Abgänge: Seiwald (Leipzig), Sesko (Slo, Leipzig), Adamu (Freiburg), Diakite (Civ, Reims), Onguene (Cmr, Frankfurt, nach Leihe), Ibertsberger (Wolfsberg, Leihe), Stejskal (Cze, Tirol), Walke (D, Karriereende)

Zugänge: Serrano (Esp, Atletico Madrid, Leihe), Lang (Ried, nach Leihe), Demaku (Klagenfurt, nach Leihe), Bignetti (Frankfurt)

Abgänge: Ljubic (LASK), Siebenhandl (LASK), Okonkwo (Eng, Arsenal, nach Leihe), Wels (Austria Wien), Schützenauer (Altach), Komposch (Hartberg), Schendl (Ried), Ingolitsch

Zugänge: Ljubic (Sturm Graz), Siebenhandl (Sturm Graz), Kone (Sen, Nimes), Pintor (Fra, Saint-Etienne), Andrade (Pan, Bielefeld), Havel (Liefering), Balic (Altach, nach Leihe), Polster (Steyr, nach Leihe), Koulouris (Gre, Alanyaspor, nach Leihe), Twardzik (Cze, Trnava, nach Leihe), Lukic (Srb, Torreense, nach Leine), Sulzner (Vienna, nach Leihe), Weixelbraun (Amstetten, nach Leihe), Kapsamer (Amstetten, nach Leihe)

Abgänge: Schlager (Salzburg), Potzmann (Austria Wien), Talowjerow (Ukr, Slavia Prag, nach Leihe), Celic (Darmstadt, nach Leihe), Boller (D)

Zugänge: M. Seidl (Blau-Weiß Linz), Mayulu (Blau-Weiß Linz), Cvetkovic (Srb, Ashdod), Kaygin (D, Mainz U19)

Abgänge: Zimmermann (Wolfsberg), K. Wimmer (Slovan Bratislava), Kasius (Ned, Bologna, nach Leihe), Petrovic (Slo, Rijeka), Knasmüllner, Schuster

Zugänge: Potzmann (LASK), Plavotic (Cro, Ried), Guenouche (Fra, Lustenau), Wels (Sturm Graz), Kani (Isr, Bnei Yehuda)

Abgänge: Dovedan (Heidenheim), Leidner (Isr, Piräus, nach Leihe), Teigl, Mühl (D)

Zugänge: May (D, Viktoria Berlin), Gemicibasi (Tur, Kasimpasa, nach Leihe), Hasenhüttl (Oldenburg, nach Leihe), Djoric (Srb, Sibenik, nach Leihe), Markelic (Viktoria Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Rieder (Wolfsberg), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Metu (D, Bayern München II, nach Leihe), Fuchs (D, Sandhausen), Blauensteiner, Miesenböck, Moreira (Uru)

Zugänge: Sabitzer (LASK, zuletzt Tirol), Zimmermann (Rapid), Rieder (Klagenfurt), Altunashvili (Geo, Batumi), Ibertsberger (Salzburg, Leihe), Vergos (Gre, Lamia, nach Leihe)

Abgänge: Malone (D, Augsburg, nach Leihe), Oermann (D, Bochum, nach Leihe), Taferner

Zugänge: Mätzler (Altach, zuletzt Dornbirn), Stefanon (Dornbirn, nach Leihe), Marte (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Gouenouche (Fra, Austria Wien), Hugonet (Fra, Magdeburg), Diaby (Gui, Clermont, nach Leihe), Türkmen (Tur, Clermont, nach Leihe), Motika (Srb, Roter Stern Belgrad, nach Leihe), Gedikli (Tur, Trabzonspor, nach Leihe), Rhein (D, Bayern München II, nach LEihe), Bellache (Alg, Clermont, nach Leihe), Kodoussou (D, Augsburg, nach Leihe), Adriel (Bra), Cheukoua (Cmr), Bacic, Küng

Zugänge: Entrup (Marchfeld), Komposch (Sturm Graz), Scherf (Amstetten, nach Leihe), Knollmüller (Lafnitz, nach Leihe), Gante (Rom, Lafnitz, nach Leihe)

Abgänge: Schantl (Blau-Weiß Linz, Fadinger (Altach), Tadic (St. Pölten), Avdijaj (Kos, FC Zürich, nach Leihe), Kriwak (Rapid, nach Leihe, zu Dordrecht), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Horvat (Cro, Leoben), Erhardt (Draßburg), Faist (Karriereende), Sonnleitner, Klem

Zugänge: Buksa (Pol, FC Genua, Leihe), Kronberger (Sturm Graz, Leihe, zuletzt Ried), Stejskal (Cze, Salzburg)

Abgänge: Sabitzer (LASK, nach Leihe, zu Wolfsberg), Rogelj (Slo, Chaleroi), Prica (Swe, Aalborg, nach Leihe), Bauernfeind (Horn), Rinaldi (Arg), Beccari (Ita)

Zugänge: Gebauer (Bielefeld), Stojanovic (Regensburg), Fadinger (Hartberg), Schützenauer (Sturm Graz), Reiner (Gliwice, Leihe), Santos (Bra, Dornbirn), Lukacevic (Admira), Kaiba (Cmr, Coton Sport), Parger (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Balic (LASK, nach Leihe), Haudum (Blau-Weiß Linz), Casali (Braunschweig), Herold (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Karlsruhe), Jungdal (Den, AC Mailand, nach Leihe), Lazetic (Srb. AC Mailand, nach Leihe), Mischitz (Dornbirn, Leihe), Odehnal (Dornbirn, Leihe), Schreiner, Ndiaye (Fra), Thurnwald, Tartarotti

Zugänge: Haudum (Altach), Schantl (Hartberg), Pasic (Steyr), Feiertag (Amstetten)

Abgänge: M. Seidl (Rapid), Mayulu (Fra, Rapid), Schößwendter (Karriereende), Fetahu (Alb), Neumayr

