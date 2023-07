Bundesliga-Transfers: Sturm verpflichtete einen Oberösterreicher aus Hoffenheim

Ein Grieskirchner wurde als Zugang bei Sturm Graz präsentiert: Gabriel Haider wechselte vom deutschen Bundesligisten Hoffenheim zum Vizemeister.

Der erste Verein des Verteidigers war St. Agatha, von Rieds Akademie wechselte Haider 2020 in Hoffenheims Nachwuchs. Dort spielte er zuerst in der U19, dann in der zweiten Mannschaft in der vierten Liga. Im Mai 2021 saß er zwei Mal bei den Profis in der Bundesliga auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Vor einem Jahr gab er sein Debüt in Österreichs U21-Nationalmannschaft.

Zum Ende der vergangenen Saison fiel Haider wegen einer Schulterverletzung aus. Nun soll er sich vorerst bei Sturms zweiter Mannschaft in der zweiten Liga für den Bundesliga-Kader empfehlen. Zu den Amateuren der Steirer wechselte auch Tizian-Valentino Scharmer: Der 19-Jährige gab im Frühjahr für Ried gegen Altach sein Bundesliga-Debüt. Beim 0:1 in der 30. Runde wurde er fünf Minuten vor Schluss eingewechselt.

Sturm Graz hat Interesse an Malone

Das Einkaufsprogramm von Sturm Graz ist noch nicht abgeschlossen: Als Sturmpartner des neuverpflichteten Szymon Wlodarczyk hatten die Steirer Seedy Jatta von Valerenga ins Visier genommen, das Angebot von 1,8 Millionen Euro war dem norwegischen Erstligisten für den 20-Jährigen aber nicht gut genug. Als Alternative verhandelt Sturm nun mit einem bundesligaerprobten Stürmer: Maurice Malone erzielte in der vergangenen Saison acht Tore für Wolfsberg und bereitete neun weitere vor. Der 22-jährige Deutsche kehrte nach der Leihe zu Augsburg zurück.

Die Transfers der Bundesligisten

FC Salzburg

Zugänge: Schlager (LASK), Bidstrup (Den, Brentford, zuletzt Nordsjaelland), Terzic (Srb, Florenz), Ratkov (Srb, Backa Topola), Nene (Mli, Westerlo, nach Leihe), Diambou (Mli, Luzern, nach Leihe), Mantl (D, Aalborg, nach Leihe), Piatkowski (Pol, Gent, nach Leihe), Simic (Cro, FC Zürich, nach Leihe), Morgalla (D, 1860 München)

Abgänge: Seiwald (Leipzig), Adamu (Freiburg), Sesko (Slo, Leipzig), Okafor (Sui, AC Mailand), Köhn (Sui, Monaco), Van der Brempt (Bel, Hamburg), Diakite (Civ, Reims), Onguene (Cmr, Frankfurt, nach Leihe), Stejskal (Cze, Tirol), Walke (D, Karriereende)

Zugänge: Wlodarczyk (Pol, Gornik Zabrze), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, Leihe), Johnston (Sco, Motherwell), Serrano (Esp, Atletico Madrid, Leihe), Demaku (Klagenfurt, nach Leihe), Bignetti (Frankfurt), Haider (Hoffenheim II)

Abgänge: Emegha (Ned, Straßburg), Ljubic (LASK), Siebenhandl (LASK), Okonkwo (Eng, Arsenal, nach Leihe), Ajeti (Sui, Celtic Glasgow, nach Leihe), Wels (Austria Wien), Schützenauer (Altach), Komposch (Hartberg), Schendl (Ried), Ingolitsch

Zugänge: Kone (Sen, Nimes), Ba (D, Leipzig, Leihe), Ljubic (Sturm Graz), Siebenhandl (Sturm Graz), Darboe (Gam, AS Rom, Leihe), Pintor (Fra, Saint-Etienne), Andrade (Pan, Bielefeld), Bello (USA, Bielefeld), Havel (Liefering), Balic (Altach, nach Leihe), Twardzik (Cze, Trnava, nach Leihe)

Abgänge: Schlager (Salzburg), Potzmann (Austria Wien), Talowjerow (Ukr, Slavia Prag, nach Leihe), Celic (Darmstadt, nach Leihe), Wimhofer (Horn, Leihe), Gebauer (Karriereende), Boller (D)

Zugänge: M. Seidl (Blau-Weiß Linz), Mayulu (Blau-Weiß Linz), Cvetkovic (Srb, Ashdod), Kaygin (D, Mainz U19)

Abgänge: Zimmermann (Wolfsberg), K. Wimmer (Slovan Bratislava), Druijf (Ned, Zwolle, Leihe), Kasius (Ned, Bologna, nach Leihe, zu Alkmaar), Petrovic (Slo, Rijeka), Fallmann (Freiburg II, Leihe), Knasmüllner, Schuster

Zugänge: Potzmann (LASK), Plavotic (Cro, Ried), Guenouche (Fra, Lustenau), Wels (Sturm Graz), Kani (Isr, Bnei Yehuda), Polz (Draßburg)

Abgänge: Dovedan (Heidenheim), Keles (Karagümrük, Leihe), Leidner (Isr, Piräus, nach Leihe), Teigl (Admira), Mühl (D)

Zugänge: May (D, Viktoria Berlin), Gemicibasi (Tur, Kasimpasa, nach Leihe), Hasenhüttl (Oldenburg, nach Leihe), Djoric (Srb, Sibenik, nach Leihe), Markelic (Viktoria Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Rieder (Wolfsberg), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Moreira (Uru, Panserraikos), Metu (D, Bayern München II, nach Leihe), Fuchs (D, Sandhausen), Blauensteiner, Miesenböck

Zugänge: Sabitzer (LASK, zuletzt Tirol), Zimmermann (Rapid), Rieder (Klagenfurt), Kennedy (Can, Regensburg), Altunashvili (Geo, Batumi), Ibertsberger (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering)

Abgänge: Malone (D, Augsburg, nach Leihe), Anzolin (Ita, Triestina), Oermann (D, Bochum, nach Leihe), Taferner, D. Gugganig, Tauchhammer

Zugänge: Mätzler (Altach, zuletzt Dornbirn), Cisse (Stittard), Marte (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Gouenouche (Fra, Austria Wien), Hugonet (Fra, Magdeburg), Türkmen (Tur, Clermont, nach Leihe), Motika (Srb, Roter Stern Belgrad, nach Leihe), Gedikli (Tur, Trabzonspor, nach Leihe), Bellache (Alg, Clermont, nach Leihe), Kodoussou (D, Augsburg, nach Leihe), Cheukoua (Cmr, GAK), Adriel (Bra, Bregenz), Küng (Wiener Sport-Club), Bacic (Hohenems)

Zugänge: Buksa (Pol, FC Genua, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, Leihe), Kronberger (Sturm Graz, Leihe, zuletzt Ried), Stejskal (Cze, Salzburg)

Abgänge: Sabitzer (LASK, nach Leihe, zu Wolfsberg), Rogelj (Slo, Chaleroi), Prica (Swe, Aalborg, nach Leihe), Bauernfeind (Horn), Rinaldi (Arg), Beccari (Ita)

Zugänge: Lang (Sturm, Leihe, zuletzt Ried), Bowat (Sco, Fulham, Leihe), Komposch (Sturm Graz), Entrup (Marchfeld), Urdl (Deutschlandsberg), Schutti (St. Pölten Juniors), Scherf (Amstetten, nach Leihe), Fillafer (Spittal), Kovacevic (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Schantl (Blau-Weiß Linz, Fadinger (Altach), Tadic (St. Pölten), Avdijaj (Kos, FC Zürich, nach Leihe), Kriwak (Rapid, nach Leihe, zu Dordrecht), Horvat (Cro, Leoben), Erhardt (Draßburg), Sturm (Siezenheim), Faist (Karriereende), Sonnleitner, Klem

Zugänge: Gebauer (Bielefeld), Stojanovic (Regensburg), Fadinger (Hartberg), Schützenauer (Sturm Graz), Reiner (Gliwice, Leihe), Koller (GAK), Santos (Bra, Dornbirn), Lukacevic (Admira), Kaiba (Cmr, Coton Sport), Eckmayr (WSC Hertha), Piffer (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Balic (LASK, nach Leihe), Haudum (Blau-Weiß Linz), Casali (Braunschweig), Herold (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Karlsruhe), Jungdal (Den, AC Mailand, nach Leihe), Lazetic (Srb. AC Mailand, nach Leihe), Ndiaye (Fra, Sanliurfaspor), Mischitz (Dornbirn, Leihe), Odehnal (Dornbirn, Leihe), Schreiner (Weißkirchen/Allhaming), Thurnwald, Tartarotti

Zugänge: Haudum (Altach), Dobras (Vaduz), Schantl (Hartberg), Pasic (Steyr), Hofer (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering), Noß (Sco, Mnchengladbach), Ibrahimi (D, Leipzig), Feiertag (Amstetten), Softic (LASK Amateure OÖ)

Abgänge: M. Seidl (Rapid), Mayulu (Fra, Rapid), Schößwendter (Karriereende), Fetahu (Alb, Dornbirn), Herrmann (D, Zwickau), Neumayr (Seekirchen), Briedl (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Schößwendter (Karriereende), Rath

