Bundesliga-Transfers: Sturm-Trainer Ilzer "sehnt sich nach Ende der Transferzeit"

Emanuel Emegha hat Sturm Graz verkauft, Alexander Prass könnte als weiterer wertvoller Stammspieler folgen. "Als Trainer wünsche ich mir Kontinuität. Natürlich reißt es Löcher auf, wenn ein Fixbestandteil des Teams den Klub verlässt, den man nicht in der Sekunde auffangen kann. Aber andererseits ermöglicht es neues Potenzial, das es so schnell als möglich zu integrieren gilt", sagte Trainer Christian Ilzer auf einen möglichen Abgang angesprochen.

Der 22-jährige ÖFB-Teamspieler wird seit längerem mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Das Transferfenster schließt am 1. September. "Ich sehne mich nach dem Ende der Transferzeit", erklärte Ilzer. Fix ist, dass auf die Verletzung von Neo-Stürmer Seedy Jatta, der bei seinem Bundesligadebüt Brüche von drei Querfortsätzen der Lendenwirbel links erlitt, nicht mit einem Transfer reagiert wird. Mohammed Fuseini wird nun nicht abgegeben. "Er wird jetzt bei uns bleiben und genügend Spielpraxis bekommen", kündigte der Steirer an.

Jatta soll im besten Fall noch im Herbst sein Comeback geben. "Die Knochen werden in vier bis sechs Wochen verheilt sein. Er ist aber ein sehr dynamischer Spieler, es ist schwer abzuschätzen bis er seine Bewegung wieder voll nützen kann", erläuterte Ilzer.

Wohl nicht mehr im Dress der Grazer wird man Jakob Jantscher sehen. Der Routinier steht vor einem Wechsel nach Hongkong. "Es ist nicht meine Aufgabe, da Informationen zu verkünden, das wird vereinsseitig erfolgen", so Ilzer.

Tirol verpflichtete ein Stürmer-Talent

Tirol hat den malischen Stürmer Mahamdou Diarra unter Vertrag genommen, aber keine weiteren Transferdetails bekanntgegeben. Der 19-Jährige, der von Stade Malien aus Mali kommt, weilte bereits Ende Juni beim Probetraining in Tirol und überzeugte. Trainer Thomas Silberberger bezeichnete Diarra als "Rohdiamanten", der nach angemessener Eingewöhnungszeit "sicherlich ein sehr guter Stürmer werden" wird.

Diarra ist bereits der neunte Spieler aus Mali in der Bundesliga. Das westafrikanische Land stellt damit nach Deutschland und gemeinsam mit Serbien das zweitgrößte Legionärskontingent.

Die Transfers der Bundesligisten

FC Salzburg

Zugänge: Schlager (LASK), Bidstrup (Den, Brentford, zuletzt Nordsjaelland), Terzic (Srb, Florenz), Ratkov (Srb, Backa Topola), Nene (Mli, Westerlo, nach Leihe), Diambou (Mli, Luzern, nach Leihe), Mantl (D, Aalborg, nach Leihe), Piatkowski (Pol, Gent, nach Leihe), Simic (Cro, FC Zürich, nach Leihe), Morgalla (D, 1860 München), Fernandes-Neto (D, Düsseldorf)

Abgänge: Seiwald (Leipzig), Adamu (Freiburg), Sesko (Slo, Leipzig), Okafor (Sui, AC Mailand), Köhn (Sui, Monaco), Bernardo (Bra, Bochum), Van der Brempt (Bel, Hamburg, Leihe), Diakite (Civ, Reims), Tijani (Ngr, Wolfsberg, Leihe), Onguene (Cmr, Frankfurt, nach Leihe), Stejskal (Cze, Tirol), Walke (D, Karriereende)

Zugänge: Wlodarczyk (Pol, Gornik Zabrze), Jatta (Nor, Valerenga), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, Leihe), Johnston (Sco, Motherwell), Serrano (Esp, Atletico Madrid, Leihe), Demaku (Klagenfurt, nach Leihe), Bignetti (Frankfurt), Haider (Hoffenheim II)

Abgänge: Emegha (Ned, Straßburg), Ljubic (LASK), Siebenhandl (LASK), Okonkwo (Eng, Arsenal, nach Leihe), Ajeti (Sui, Celtic Glasgow, nach Leihe), Wels (Austria Wien), Ingolitsch (Altach), Schützenauer (Altach), Komposch (Hartberg), Schendl (Ried)

Zugänge: Kone (Sen, Nimes), Ba (D, Leipzig, Leihe), Ljubic (Sturm Graz), Siebenhandl (Sturm Graz), Darboe (Gam, AS Rom, Leihe), Pintor (Fra, Saint-Etienne), Andrade (Pan, Bielefeld), Bello (USA, Bielefeld), Talovierov (Ukr, Slavia Prag, Leihe), Havel (Liefering), Balic (Altach, nach Leihe), Twardzik (Cze, Trnava, nach Leihe)

Abgänge: Schlager (Salzburg), Nakamura (Jpn, Reims), Potzmann (Austria Wien), Celic (Darmstadt, nach Leihe), Wimhofer (Horn, Leihe), N. Polster (Horn, Leihe) Gebauer (Karriereende), Boller (D)

Zugänge: M. Seidl (Blau-Weiß Linz), Mayulu (Blau-Weiß Linz), Grgic (Hajduk Split), Cvetkovic (Srb, Ashdod), Kaygin (D, Mainz U19)

Abgänge: Zimmermann (Wolfsberg), K. Wimmer (Slovan Bratislava), Druijf (Ned, Zwolle, Leihe), Kasius (Ned, Bologna, nach Leihe, zu Alkmaar), Petrovic (Slo, Rijeka), Fallmann (Freiburg II, Leihe), Schuster (Sandhausen), Dijakovic (Tychy), Knasmüllner

Zugänge: Potzmann (LASK), Plavotic (Cro, Ried), Schmidt (Vizela), Guenouche (Fra, Lustenau), Wels (Sturm Graz), Kani (Isr, Bnei Yehuda), Polz (Draßburg)

Abgänge: Tabakovic (Sui, Hertha BSC), Dovedan (Heidenheim), Mühl (D, La Spezia), Keles (Karagümrük, Leihe), Leidner (Isr, Piräus, nach Leihe), Teigl (Admira), Drame (Sen, Bandirmaspor)

Zugänge: May (D, Viktoria Berlin), Gemicibasi (Tur, Kasimpasa, nach Leihe), Schwarz (Rapid II, Leihe), Djoric (Srb, Sibenik, nach Leihe), Markelic (Viktoria Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Rieder (Wolfsberg), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Moreira (Uru, Panserraikos), Metu (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Horn), Fuchs (D, Sandhausen), Berg (D, Viktoria Berlin, Leihe), Blauensteiner, Miesenböck

Zugänge: Sabitzer (LASK, zuletzt Tirol), Zimmermann (Rapid), Rieder (Klagenfurt), Kennedy (Can, Regensburg), Bamba (Civ, Rishon Le Zion), Altunashvili (Geo, Batumi), Tijani (Ngr, Salzburg, Leihe), Ibertsberger (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering)

Abgänge: Baribo (Isr, Philadelphia), Malone (D, Augsburg, nach Leihe, zu Basel), Taferner (Tirol), Anzolin (Ita, Triestina), Oermann (D, Bochum, nach Leihe), D. Gugganig (Tirol), Schifferl (Unterhaching, Leihe), Tauchhammer

Zugänge: Diallo (Fra, Clermont, Leihe), Cisse (Stittard), Moltenis (Mtq, Wisla Krakau), Mätzler (Altach, zuletzt Dornbirn), Devisate (Bra, Mineiro), Bobzien (D, Mainz, Leihe), Marte (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Guenouche (Fra, Austria Wien), Hugonet (Fra, Magdeburg), Türkmen (Tur, Clermont, nach Leihe, zu Ankaragücü), Motika (Srb, Roter Stern Belgrad, nach Leihe, zu Olimpija Ljubljana), Gedikli (Tur, Trabzonspor, nach Leihe), Bellache (Alg, Clermont, nach Leihe, zu Kabylie), Koudossou (D, Augsburg, nach Leihe, zu Den Haag), Cheukoua (Cmr, GAK), Adriel (Bra, Bregenz), Küng (Wiener Sport-Club), Bacic (Hohenems)

Zugänge: Buksa (Pol, FC Genua, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, Leihe), Taferner (Wolfsberg), Kronberger (Sturm Graz, Leihe, zuletzt Ried), Stejskal (Cze, Salzburg), D. Gugganig (Wolfsberg), Diarri (Mli, Stade Malien)

Abgänge: Sabitzer (LASK, nach Leihe, zu Wolfsberg), Behounek (Willem II), Rogelj (Slo, Chaleroi), Prica (Swe, Aalborg, nach Leihe), Bauernfeind (Horn), Rinaldi (Arg), Beccari (Ita)

Zugänge: Lang (Sturm, Leihe, zuletzt Ried), Bowat (Sco, Fulham, Leihe), Komposch (Sturm Graz), Entrup (Marchfeld), Urdl (Deutschlandsberg), Schutti (St. Pölten Juniors), Knoflach (vereinslos), Fillafer (Spittal), Kovacevic (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Schantl (Blau-Weiß Linz), Fadinger (Altach), Tadic (St. Pölten), Avdijaj (Kos, FC Zürich, nach Leihe), Kriwak (Rapid, nach Leihe, zu Dordrecht), Horvat (Cro, Leoben), Erhardt (Draßburg), Sturm (Siezenheim), Faist (Karriereende), Sonnleitner, Klem

Zugänge: Gebauer (Bielefeld), Stojanovic (Regensburg), Fadinger (Hartberg), Reiner (Gliwice, Leihe), Lukacevic (Admira), Ingolitsch (Sturm Graz), Santos (Bra, Dornbirn), Schützenauer (Sturm Graz), Koller (GAK), Kaiba (Cmr, Coton Sport), Eckmayr (WSC Hertha), Piffer (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Balic (LASK, nach Leihe), Haudum (Blau-Weiß Linz), Casali (Braunschweig), Herold (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Karlsruhe), Jungdal (Den, AC Mailand, nach Leihe, zu Cremonese), Lazetic (Srb, AC Mailand, nach Leihe), Ndiaye (Fra, Sanliurfaspor), Mischitz (Dornbirn, Leihe), Odehnal (Dornbirn, Leihe), Schreiner (Weißkirchen/Allhaming), Thurnwald, Tartarotti

Zugänge: Haudum (Altach), Dobras (Vaduz), Schantl (Hartberg), Pasic (Steyr), Hofer (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering), Lukse (Vienna), Noß (Sco, Mönchengladbach), Ibrahimi (D, Leipzig), Feiertag (Amstetten), Softic (LASK Amateure OÖ)

Abgänge: M. Seidl (Rapid), Mayulu (Fra, Rapid), Schößwendter (Karriereende), Fetahu (Alb, Dornbirn), Herrmann (D, Zwickau), Neumayr (Seekirchen), Briedl (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Schößwendter (Karriereende), Rath

