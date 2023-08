Bundesliga-Transfers: Sturm macht Tempo im Angriff

Schon seit Wochen verhandelt Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker mit Valerenga Oslo, nun soll eine Einigung erzielt worden sein: Seedy Jatta steht vor dem Wechsel zu Österreichs Vizemeister, die Ablöse dürfte mehr als zwei Millionen Euro betragen.

Der 20-jährige Norweger soll bei den Grazern Tempo ins Angriffsspiel bringen. In der laufenden Ganzjahresmeisterschaft erzielte der U21-Teamstürmer in 16 Einsätzen fünf Tore. Sein Vertrag bei Valerenga wäre noch bis Ende Juli 2025 gelaufen. Jatta soll zum Sturmpartner des robusten Szymon Wlodaczyk werden: Den polnischen U21-Teamstürmer hatte Sturm von Gornik Zabrze verpflichtet, er erzielte in den bisherigen sechs Pflichtspieleinsätzen fünf Tore.

Lustenau bessert in der Abwehr nach

Austria Lustenau verpflichtete Boris Moltenis von Wisla Krakow. Der 24-jährige Innenverteidiger stammt aus Frankreich, wo er auch seine ersten Schritte im Profibereich gemacht hat. Vom Drittligisten Boulogne wechselte er 2022 in die zweite polnische Liga. Österreich ist nun seine zweite Station im Ausland. Moltenis habe sich "bis mindestens Sommer 2025" an die Austria gebunden, teilte der Verein mit.

Die Transfers der Bundesligisten

FC Salzburg

Zugänge: Schlager (LASK), Bidstrup (Den, Brentford, zuletzt Nordsjaelland), Terzic (Srb, Florenz), Ratkov (Srb, Backa Topola), Nene (Mli, Westerlo, nach Leihe), Diambou (Mli, Luzern, nach Leihe), Mantl (D, Aalborg, nach Leihe), Piatkowski (Pol, Gent, nach Leihe), Simic (Cro, FC Zürich, nach Leihe), Morgalla (D, 1860 München)

Abgänge: Seiwald (Leipzig), Adamu (Freiburg), Sesko (Slo, Leipzig), Okafor (Sui, AC Mailand), Köhn (Sui, Monaco), Bernardo (Bra, Bochum), Van der Brempt (Bel, Hamburg, Leihe), Diakite (Civ, Reims), Onguene (Cmr, Frankfurt, nach Leihe), Stejskal (Cze, Tirol), Walke (D, Karriereende)

Zugänge: Wlodarczyk (Pol, Gornik Zabrze), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, Leihe), Johnston (Sco, Motherwell), Serrano (Esp, Atletico Madrid, Leihe), Demaku (Klagenfurt, nach Leihe), Bignetti (Frankfurt), Haider (Hoffenheim II)

Abgänge: Emegha (Ned, Straßburg), Ljubic (LASK), Siebenhandl (LASK), Okonkwo (Eng, Arsenal, nach Leihe), Ajeti (Sui, Celtic Glasgow, nach Leihe), Wels (Austria Wien), Ingolitsch (Altach), Schützenauer (Altach), Komposch (Hartberg), Schendl (Ried)

Zugänge: Kone (Sen, Nimes), Ba (D, Leipzig, Leihe), Ljubic (Sturm Graz), Siebenhandl (Sturm Graz), Darboe (Gam, AS Rom, Leihe), Pintor (Fra, Saint-Etienne), Andrade (Pan, Bielefeld), Bello (USA, Bielefeld), Havel (Liefering), Balic (Altach, nach Leihe), Twardzik (Cze, Trnava, nach Leihe)

Abgänge: Schlager (Salzburg), Potzmann (Austria Wien), Talowjerow (Ukr, Slavia Prag, nach Leihe), Celic (Darmstadt, nach Leihe), Wimhofer (Horn, Leihe), Gebauer (Karriereende), Boller (D)

Zugänge: M. Seidl (Blau-Weiß Linz), Mayulu (Blau-Weiß Linz), Grgic (Hajduk Split), Cvetkovic (Srb, Ashdod), Kaygin (D, Mainz U19)

Abgänge: Zimmermann (Wolfsberg), K. Wimmer (Slovan Bratislava), Druijf (Ned, Zwolle, Leihe), Kasius (Ned, Bologna, nach Leihe, zu Alkmaar), Petrovic (Slo, Rijeka), Fallmann (Freiburg II, Leihe), Schuster (Sandhausen), Dijakovic (Tychy), Knasmüllner

Zugänge: Potzmann (LASK), Plavotic (Cro, Ried), Schmidt (Vizela), Guenouche (Fra, Lustenau), Wels (Sturm Graz), Kani (Isr, Bnei Yehuda), Polz (Draßburg)

Abgänge: Tabakovic (Sui, Hertha BSC), Dovedan (Heidenheim), Mühl (D, La Spezia), Keles (Karagümrük, Leihe), Leidner (Isr, Piräus, nach Leihe), Teigl (Admira), Drame (Sen, Bandirmaspor)

Zugänge: May (D, Viktoria Berlin), Gemicibasi (Tur, Kasimpasa, nach Leihe), Schwarz (Rapid II, Leihe), Hasenhüttl (Oldenburg, nach Leihe), Djoric (Srb, Sibenik, nach Leihe), Markelic (Viktoria Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Rieder (Wolfsberg), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Moreira (Uru, Panserraikos), Metu (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Horn), Fuchs (D, Sandhausen), Blauensteiner, Miesenböck

Zugänge: Sabitzer (LASK, zuletzt Tirol), Zimmermann (Rapid), Rieder (Klagenfurt), Kennedy (Can, Regensburg), Bamba (Civ, Rishon Le Zion), Altunashvili (Geo, Batumi), Ibertsberger (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering)

Abgänge: Baribo (Isr, Philadelphia), Malone (D, Augsburg, nach Leihe), Taferner (Tirol), Anzolin (Ita, Triestina), Oermann (D, Bochum, nach Leihe), D. Gugganig (Tirol), Schifferl (Unterhaching, Leihe), Tauchhammer

Zugänge: Diallo (Fra, Clermont, Leihe), Cisse (Stittard), Moltenis (Mtq, Wisla Krakau), Mätzler (Altach, zuletzt Dornbirn), Devisate (Bra, Mineiro), Bobzien (D, Mainz), Marte (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Guenouche (Fra, Austria Wien), Hugonet (Fra, Magdeburg), Türkmen (Tur, Clermont, nach Leihe, zu Ankaragücü), Motika (Srb, Roter Stern Belgrad, nach Leihe, zu Olimpija Ljubljana), Gedikli (Tur, Trabzonspor, nach Leihe), Bellache (Alg, Clermont, nach Leihe), Koudossou (D, Augsburg, nach Leihe, zu Den Haag), Cheukoua (Cmr, GAK), Adriel (Bra, Bregenz), Küng (Wiener Sport-Club), Bacic (Hohenems)

Zugänge: Buksa (Pol, FC Genua, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, Leihe), Taferner (Wolfsberg), Kronberger (Sturm Graz, Leihe, zuletzt Ried), Stejskal (Cze, Salzburg), D. Gugganig (Wolfsberg)

Abgänge: Sabitzer (LASK, nach Leihe, zu Wolfsberg), Behounek (Willem II), Rogelj (Slo, Chaleroi), Prica (Swe, Aalborg, nach Leihe), Bauernfeind (Horn), Rinaldi (Arg), Beccari (Ita)

Zugänge: Lang (Sturm, Leihe, zuletzt Ried), Bowat (Sco, Fulham, Leihe), Komposch (Sturm Graz), Entrup (Marchfeld), Urdl (Deutschlandsberg), Schutti (St. Pölten Juniors), Scherf (Amstetten, nach Leihe), Fillafer (Spittal), Kovacevic (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Schantl (Blau-Weiß Linz), Fadinger (Altach), Tadic (St. Pölten), Avdijaj (Kos, FC Zürich, nach Leihe), Kriwak (Rapid, nach Leihe, zu Dordrecht), Horvat (Cro, Leoben), Erhardt (Draßburg), Sturm (Siezenheim), Faist (Karriereende), Sonnleitner, Klem

Zugänge: Gebauer (Bielefeld), Stojanovic (Regensburg), Fadinger (Hartberg), Reiner (Gliwice, Leihe), Lukacevic (Admira), Ingolitsch (Sturm Graz), Santos (Bra, Dornbirn), Schützenauer (Sturm Graz), Koller (GAK), Kaiba (Cmr, Coton Sport), Eckmayr (WSC Hertha), Piffer (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Balic (LASK, nach Leihe), Haudum (Blau-Weiß Linz), Casali (Braunschweig), Herold (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Karlsruhe), Jungdal (Den, AC Mailand, nach Leihe, zu Cremonese), Lazetic (Srb, AC Mailand, nach Leihe), Ndiaye (Fra, Sanliurfaspor), Mischitz (Dornbirn, Leihe), Odehnal (Dornbirn, Leihe), Schreiner (Weißkirchen/Allhaming), Thurnwald, Tartarotti

Zugänge: Haudum (Altach), Dobras (Vaduz), Schantl (Hartberg), Pasic (Steyr), Hofer (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering), Lukse (Vienna), Noß (Sco, Mönchengladbach), Ibrahimi (D, Leipzig), Feiertag (Amstetten), Softic (LASK Amateure OÖ)

Abgänge: M. Seidl (Rapid), Mayulu (Fra, Rapid), Schößwendter (Karriereende), Fetahu (Alb, Dornbirn), Herrmann (D, Zwickau), Neumayr (Seekirchen), Briedl (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Schößwendter (Karriereende), Rath

