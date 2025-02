Bundesliga-Transfers: Stammspieler verlässt Salzburg

Amar Dedic war in Salzburgs Abwehr gesetzt.

Amar Dedic steht unmittelbar vor einem Transfer von Fußball-Vizemeister Salzburg zu Olympique Marseille: Der Nationalspieler von Bosnien und Herzegowina wurde aus dem Kader für das Cup-Achtelfinale gegen den LASK gestrichen.

Der französische Tabellenzweite soll den 22-Jährigen vorerst um eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro ausliehen. Sollte Dedic mehr als die Hälfte der Marseille-Spiele bis Juni absolvieren, werde zudem eine Kaufverpflichtung in Höhe von zehn Millionen Euro schlagend.

Laut bosnischen Medien soll Dedic heute präsentiert werden. Das Transferfenster ist in Frankreich bis Montag (23 Uhr) geöffnet, jenes in Österreich bis Donnerstag (17 Uhr). Die Salzburger hätten also noch drei Tage Zeit, einen möglichen Ersatz für ihren Stamm-Rechtsverteidiger zu holen.

Vergangene Woche hatte sich in den "Salzburger Nachrichten" Ex-Teamspieler Stefan Lainer von Mönchengladbach für eine mögliche Rückkehr angeboten. Die Salzburger verfügen mit Leandro Morgalla, Youngster Tim Trummer und Mittelfeldmann Nicolas Capaldo aber noch über drei Akteure, die die Position bekleiden können.

Die bisher fixierten Transfers

SK Sturm Graz

Zu. Mayulu (Fra, Bristol City, Leihe), Soglo (Eng, Marseille)

Ab: Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng)

Mayulu (Fra, Bristol City, Leihe), Soglo (Eng, Marseille) Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng) FK Austria Wien

Ab: Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe)

Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe) SK Rapid

Zu: Amane (Civ, Häcken), Knoflach (vereinslos)

Ab: Hofmann (Debrecen), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe)

Amane (Civ, Häcken), Knoflach (vereinslos) Hofmann (Debrecen), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe) Wolfsberger AC

Ab: Morgenstern (vereinslos)

Morgenstern (vereinslos) FC Salzburg

Zu: Onisiwo (Mainz), Caufriez (Bel, Clermont, Leihe, zuletzt Valencia), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe)

Ab: Piatkowski (Pol, Kasimpasa Istanbul, Leihe), Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe)

Onisiwo (Mainz), Caufriez (Bel, Clermont, Leihe, zuletzt Valencia), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe) Piatkowski (Pol, Kasimpasa Istanbul, Leihe), Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten)

Ab: Wallner (Sui, Karriereende)

Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten) Wallner (Sui, Karriereende) LASK

Zu: Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe)

Ab: Ljubicic (Cro, Union Berlin), Talowjerow (Ukr, Plymouth), Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden)

Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe) Ljubicic (Cro, Union Berlin), Talowjerow (Ukr, Plymouth), Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden) TSV Hartberg

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Drew (Aus, Macarthur), Ojukwu (Wiener Sport-Club)

Ab: Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe)

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Drew (Aus, Macarthur), Ojukwu (Wiener Sport-Club) Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe) WSG Tirol

Zu: David (D, vereinslos)

Ab: Forst (Voitsberg)

David (D, vereinslos) Forst (Voitsberg) SK Austria Klagenfurt

Zu: Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, im Herbst an Hartberg verliehen), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos)

Ab: Lee (Kor, V. Berlin, Leihe)

Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, im Herbst an Hartberg verliehen), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos) Lee (Kor, V. Berlin, Leihe) Grazer AK 1902

Zu: Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe)

Ab: Rusek (Vienna), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst)

Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe) Rusek (Vienna), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst) SCR Altach

Zu: Zech (Stettin), Gorgon (Stettin), Noode (D, Schalke, Leihe), Dietz (D, Köln, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, nach Leihe), Kaiba (Cmr, Bregenz, nach Leihe)

Ab: Gustavo (Bra, Sendai), Bahloul (Fra, Aarau, Leihe), Lincoln (Bra, Sao Joao, Leihe)

