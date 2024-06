Bundesliga-Transfers: Salzburg gibt Torhüter ab

Die Geduld von Salzburg und Nico Mantl ist aufgebraucht: Der 24-jährige Torhüter wechselte zum portugiesischen Erstligisten Arouca.

Im Jänner 2021 hatte Salzburg den damaligen deutschen Nachwuchsteamtorhüter aus Unterhaching verpflichtet. Mantl sollte zur Nummer eins aufgebaut werden. Der Druchbruch gelang aber nicht. Im Frühjahr 2023 sammelte er leihweise bei Aalborg Spielpraxis, konnte sich aber in der Vorbereitung auf die vergangene Saison nicht gegen den vom LASK verpflichteten Alexander Schlager durchsetzen. Im Jänner wechselte Mantl erneut leihweise zu Viborg, einen neuen Anlauf in Salzburg wird es nun nicht mehr geben. Für Österreichs Vizemeister stand er nun in elf Pflichtspielen im Tor

Der im Frühjahr als Ersatz für Mantl verpflichtete Ersatztorhüter Timo Horn verließ den Klub ebenfalls. Salzburg wird einen neuen Herausforderer für Schlager verpflichten. Zuletzt wurde Viteszlav Jaros ins Gespräch gebracht: Der Tscheche, aktuell mit der Nationalmannschaft bei der EM, feierte als Liverpool-Leihgabe mit Sturm Graz das Double.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Karic (Darmstadt), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Kronberger (Tirol, nach Leihe), Demaku (Altach, nach Leihe), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Fuseini (Gha, Randers, nach Leihe), Teixeira (Cpv, Magdeburg, nach Leihe)

Ab: Biereth (Den, Arsenal, nach Leihe), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Schnegg (Washington), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Stückler

Zu: Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Sangare (Mli, Hartberg, nach Leihe), Tijani (Ngr, Wolfsberg, nach Leihe), Ibertsberger (Wolfsberg, nach Leihe), Crescenti (Sui, Bregenz, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe), Ludewig (D, 1860 München, nach Leihe)

Ab: Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D)

Zu: Boateng (D, Salernitana), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe), Weixelbraun (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

Zu: Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Schöller (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna), Sollbauer, Schick

Zu: Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Frieser (GAK), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Kröpfl, Steinwender, Ehmann

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Berg (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Wimmer, Karweina (D), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Zu: Schifferl (Unterhaching, nach Leihe)

Ab: Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Zu: Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe)

Ab: Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Schmidt, Holland (Aus)

Zu: Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Brandner (Mondsee), Krainz, Windhager

Zu: Fridrikas (Lustenau), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Zu: Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Eckmayr (Altach)

Ab: Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe), Bacher, Tomic, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Zu: Frieser (Hartberg), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe), Eder (Saalfelden), Fritz (Fürstenfeld, nach Leihe), Rauter (Wildon, nach Leihe)

Ab: Jatremski (D, Bayern München II, nach Leihe), Stefanon (Bregenz), Th. Mayer, Köchl, Jager, Fahler, Eloshvili (Geo)

