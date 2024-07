Bundesliga-Transfers: Rapid verpflichtet Stürmer aus der deutschen Bundesliga

Rapid hat einen Ersatz für den nach England verkauften Mittelstürmer Fally Mayulu gefunden: Der kroatische Stürmer Dion Beljo wechselt leihweise mit Kaufoption nach Hütteldorf.

Der 22-Jährige Beljo erzielte - meist als Einwechselspieler - für Augsburg in der abgelaufenen Saison zwei Tore. Im Oktober 2023 gab der 1,95 m große Stürmer sein Debüt für die kroatische Nationalmannschaft.

"Ich traue ihm absolut zu, dass er sich bei uns zu einem Torgaranten entwickeln kann und freue mich so wie unser gesamten Trainerteam auf die Zusammenarbeit mit ihm", erklärte Markus Katzer, der Geschäftsführer Sport von Rapid . Beljo sei trotz seines Alters bereits erfahren und ergänze die Angriffsoptionen von Rapid perfekt.

Serbischer Zugang für Kühbauer

Wolfsberg hat sich mit dem offensiven Mittelfeldspieler Dejan Zukic verstärkt. Der 23-jährige Serbe wechselt von Vojvodina Novi Sad zur Mannschaft von Ex-LASK-Trainer Dietmar Kühbauer.

Zukic spielte bereits gegen die Athletiker: Im August 2021 trafen die Linzer in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa Conference League auf Vojvodina Novi Sad, Zukic wurde in beiden Partien (1:0 für den LASK in Serbien, 6:1 im Rückspiel in Klagenfurt) eingewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit verbuchte der ehemalige Nachwuchsteamspieler zwölf Treffer und sieben Vorlagen für den Tabellenvierten.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Zvonarek (Cro, Bayern München, Leihe), Karic (Darmstadt), Malic (Slo, Ried), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe)

Ab: Schnegg (Washington), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Affengruber, Stückler

Zu: Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe)

Ab: Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Omoregie (Hartberg, Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D)

Zu: Boateng (D, Salernitana), Entrup (Hartberg), Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Havel (Hartberg, Leihe), Jungwirth (Admira, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe, zu Braunschweig), Twardzik (Cze, Trnava), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

Zu: Schaub (Hannover), Bello (Cro, Augsburg, Leihe), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Sangare (Mli, Salzburg, zuletzt an Hartberg verliehen), Böckle (Düsseldorf, zuletzt an Münster verliehen), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Sollbauer (Ried), Mayulu (Fra, Bristol), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna)

Zu: Havel (LASK, Leihe), Schendl (Ried), Diarra (Mli, Cadiz, Leihe), Omoregie (Salzburg, Leihe), Markus (Slo, Domzale), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (Ned, Schalke II), Karner (Sturm Graz II), Hoffmann (Halbturn), Canazlar (Akademie Vorarlberger), Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Entrup (LASK), Frieser (GAK), Diakite (Mli, West Bromwich), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe, zu Rapid), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl (Velden), Knoflach

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Zu: Wimmer (Klagenfurt), Zukic (Srb, Novi Sad), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad)

Ab: Veratschnig (Mainz), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Zu: Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Barry (Gam, Bnei Yehuda), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe)

Ab: Früchtl (D, Lecce), Schmidt (Blau-Weiß Linz), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe, zu Stuttgart), M. Polster (Lausanne-Sport), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Holland (Aus)

Zu: Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Schmidt (Austria Wien), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Windhager (A. Salzburg), Brandner (Mondsee), Krainz

Zu: Fridrikas (Lustenau), Kronberger (Sturm Graz. zuletzt an Tirol verliehen), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Oberwaditzer (Lie, Akademie Vorarlberg), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Kaiba (Cmr, Bregenz, Leihe), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Zu: Hinterseer (Rostock), Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Lawrence (D, Bayern München II), Eckmayr (Altach), Butler (USA, Hoffenheim II)

Ab: Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe, zu Altach), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe, zu Zabrze), Tomic (Leoben), Bacher, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Zu: Frieser (Hartberg), Cipot (Slo, La Spezia, Leihe), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Kirchmayr (Wolfsburg), Eder (Saalfelden), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe), Fritz (Fürstenfeld, nach Leihe)

Ab: Jatremski (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Unterhaching), Stefanon (Bregenz), Eloshvili (Geo, Kapfenberg), Murg (Weiz), Th. Mayer, Köchl, Jager, Fahler

