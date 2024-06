Bundesliga-Transfers: Rapid macht mit Ex-Blau-Weiß-Spieler große Kasse

Beim Wechsel von Marco Grüll war Rapid nur in der Zuschauerrolle, der Ex-Rieder konnte sich nach Vertragsablauf den neuen Verein aussuchen und unterschrieb bei Bremen. Der 25-Jährige, der aktuell beim ÖFB-Team auf den ersten EM-Einsatz wartet, war mit 21 Treffern der torgefährlichste Spieler der abgelaufenen Saison. Jetzt geht laut Sky-Informationen mit Fally Mayulu auch der zweite der grün-weißen Schützenliste mit elf Toren in 40 Pflichtspielen - laut Sky-Informationen aber gegen ein hohes Schmmerzensgeld: Der englische Zweitligist Bristol City, bis zur Leihe zu West Bromwich in Frühjahr der Klub von Andreas Weimann, soll 3,5 Millionen Euro für den 21-Jährigen zahlen.

Nur eine Saison war der Franzose bei Rapid am Ball und soll nun zum sehr guten Geschäft werden: Er kam im vergangenen Sommer ablösefrei von Blau-Weiß Linz zu den Wienern.

Als Mayulu-Ersatz wird von Sky Rapid Jonatan Braut Brunes ins Spiel gebracht. Der 1,88 Meter große Norweger erzielte in der abgelaufenden Saison drei Tore für den belgischen Erstligisten Leuven. Wie er seine Ausbeute verbessert kann er vielleicht von seinem Cousin lernen: Erling Haaland.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Karic (Darmstadt), Malic (Slo, Ried), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Kronberger (Tirol, nach Leihe), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Fuseini (Gha, Randers, nach Leihe)

Ab: Biereth (Den, Arsenal, nach Leihe), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Schnegg (Washington), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Stückler

Zu: Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe)

Ab: Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D)

Zu: Boateng (D, Salernitana), Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Havel (Hartberg, Leihe), Jungwirth (Admira, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

Zu: Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Böckle (Düsseldorf, zuletzt an Münster verliehen), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Sollbauer (Ried), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna),

Zu: Havel (LASK, Leihe), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (Ned, Schalke II), Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Frieser (GAK), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl, Knoflach

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Berg (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Zu: Wimmer (Klagenfurt), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad)

Ab: Veratschnig (Mainz), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Zu: Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe)

Ab: Früchtl (D, Lecce), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Schmidt, Holland (Aus)

Zu: Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Brandner (Mondsee), Krainz, Windhager

Zu: Fridrikas (Lustenau), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Zu: Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Eckmayr (Altach)

Ab: Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe), Tomic (Leoben), Bacher, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Zu: Frieser (Hartberg), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe), Eder (Saalfelden), Fritz (Fürstenfeld, nach Leihe)

Ab: Jatremski (D, Bayern München II, nach Leihe), Stefanon (Bregenz), Th. Mayer, Köchl, Jager, Fahler, Eloshvili (Geo)

