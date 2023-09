Bundesliga-Transfers: Lustenau verpflichtete einen Freiburger

Drei Tage nach Ablauf der Transferzeit verstärkte sich Lustenau: Das Bundesliga-Schlusslicht verpflichtete am Tag nach dem 0:2 gegen den LASK Jonathan Schmid. Der 33-Jährige hatte nach dem Vertragsende in Freiburg im Sommer keinen neuen Vertrag mehr erhalten und konnte als vereinsloser Spieler deswegen geholt werden. Der Flügelspieler, der fast 300 Mal in der deutschen Bundesliga am Ball war, unterschrieb bis Saisonende mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Bei Lustenau spielt er nun mit seinem Bruder Anthony Schmid zusammen. Deren Mutter stammt aus Frankreich, der Vater ist Niederösterreicher.

Die Transfers der Bundesligisten

FC Salzburg

Zugänge: Schlager (LASK), Bidstrup (Den, Brentford, zuletzt Nordsjaelland), Terzic (Srb, Florenz), Ratkov (Srb, Backa Topola), Nene (Mli, Westerlo, nach Leihe), Diambou (Mli, Luzern, nach Leihe), Mantl (D, Aalborg, nach Leihe), Piatkowski (Pol, Gent, nach Leihe), Simic (Cro, FC Zürich, nach Leihe), Morgalla (D, 1860 München)

Abgänge: Seiwald (Leipzig), Adamu (Freiburg), Sesko (Slo, Leipzig), Okafor (Sui, AC Mailand), Köhn (Sui, Monaco), Bernardo (Bra, Bochum), Van der Brempt (Bel, Hamburg, Leihe), Diakite (Civ, Reims), Tijani (Ngr, Wolfsberg, Leihe), Onguene (Cmr, Frankfurt, nach Leihe), Stejskal (Cze, Tirol), Walke (D, Karriereende)

Zugänge: Wlodarczyk (Pol, Gornik Zabrze), Jatta (Nor, Valerenga), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, Leihe), Johnston (Sco, Motherwell), Lavalee (Bel, Mechelen, Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, Leihe), Demaku (Klagenfurt, nach Leihe), Bignetti (Frankfurt), Haider (Hoffenheim II)

Abgänge: Emegha (Ned, Straßburg), Ljubic (LASK), Siebenhandl (LASK), Okonkwo (Eng, Arsenal, nach Leihe, zu Wrexham), Ajeti (Sui, Celtic Glasgow, nach Leihe), Jantscher (Kitchee), Wels (Austria Wien), Ingolitsch (Altach), Schützenauer (Altach), Komposch (Hartberg), Schendl (Ried)

Zugänge: Kone (Sen, Nimes), Ba (D, Leipzig, Leihe), Ljubic (Sturm Graz), Siebenhandl (Sturm Graz), Darboe (Gam, AS Rom, Leihe), Pintor (Fra, Saint-Etienne), Andrade (Pan, Bielefeld), Bello (USA, Bielefeld), Talovierov (Ukr, Slavia Prag, Leihe), Havel (Liefering), Balic (Altach, nach Leihe), Twardzik (Cze, Trnava, nach Leihe)

Abgänge: Schlager (Salzburg), Nakamura (Jpn, Reims), Potzmann (Austria Wien), Kecskes (Hun, Sepsi), Celic (Darmstadt, nach Leihe, zu Ried), Wimhofer (Horn, Leihe), N. Polster (Horn, Leihe) Gebauer (Karriereende), Boller (D)

Zugänge: M. Seidl (Blau-Weiß Linz), Mayulu (Blau-Weiß Linz), Grgic (Hajduk Split), Cvetkovic (Srb, Ashdod), Kongolo (Ned, Fulham, Leihe), Kasanwirjo (Ned. Feyenoord Rotterdam, Leihe), Gale (Brb, Dila), Kaygin (D, Mainz U19)

Abgänge: Zimmermann (Wolfsberg), K. Wimmer (Slovan Bratislava), Druijf (Ned, Zwolle, Leihe), Kasius (Ned, Bologna, nach Leihe, zu Alkmaar), Koscelnik (Svk, Breda), Petrovic (Slo, Rijeka), Fallmann (Freiburg II, Leihe), Schuster (Sandhausen), Dijakovic (Tychy), Knasmüllner (Wieczysta Krakau), Savic (Riga FS)

Zugänge: Potzmann (LASK), Plavotic (Cro, Ried), Schmidt (Vizela), Guenouche (Fra, Lustenau), Wels (Sturm Graz), Kani (Isr, Bnei Yehuda), Polz (Draßburg)

Abgänge: Tabakovic (Sui, Hertha BSC), Dovedan (Heidenheim), Mühl (D, La Spezia), Keles (Karagümrük, Leihe), Leidner (Isr, Piräus, nach Leihe), Teigl (Admira), Drame (Sen, Bandirmaspor)

Zugänge: May (D, Viktoria Berlin), Gemicibasi (Tur, Kasimpasa, nach Leihe), Schwarz (Rapid II, Leihe), Djoric (Srb, Sibenik, nach Leihe), Markelic (Viktoria Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Rieder (Wolfsberg), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Moreira (Uru, Panserraikos), Metu (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Horn), Fuchs (D, Sandhausen), Berg (D, Viktoria Berlin, Leihe), Blauensteiner, Miesenböck

Zugänge: Sabitzer (LASK, zuletzt Tirol), Zimmermann (Rapid), Rieder (Klagenfurt), Kennedy (Can, Regensburg), Bamba (Civ, Rishon Le Zion), Altunashvili (Geo, Batumi), Tijani (Ngr, Salzburg, Leihe), Ibertsberger (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering)

Abgänge: Baribo (Isr, Philadelphia), Malone (D, Augsburg, nach Leihe, zu Basel), Taferner (Tirol), Anzolin (Ita, Triestina), Oermann (D, Bochum, nach Leihe), D. Gugganig (Tirol), Schifferl (Unterhaching, Leihe), Tauchhammer

Zugänge: Baden Frederiksen (Arnheim, Leihe), J. Schmid (Fra, vereinslos, zuletzt Freiburg), Diallo (Fra, Clermont, Leihe), Cisse (Stittard), Moltenis (Mtq, Wisla Krakau), Mätzler (Altach, zuletzt Dornbirn), Devisate (Bra, Mineiro), Bobzien (D, Mainz, Leihe)

Abgänge: Guenouche (Fra, Austria Wien), Hugonet (Fra, Magdeburg), Türkmen (Tur, Clermont, nach Leihe, zu Ankaragücü), Motika (Srb, Roter Stern Belgrad, nach Leihe, zu Olimpija Ljubljana), Gedikli (Tur, Trabzonspor, nach Leihe), Bellache (Alg, Clermont, nach Leihe, zu Kabylie), Koudossou (D, Augsburg, nach Leihe, zu Den Haag), Cheukoua (Cmr, GAK), Adriel (Bra, Bregenz), Küng (Wiener Sport-Club), Bacic (Hohenems)

Zugänge: Buksa (Pol, FC Genua, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, Leihe), Taferner (Wolfsberg), Kronberger (Sturm Graz, Leihe, zuletzt Ried), Stejskal (Cze, Salzburg), D. Gugganig (Wolfsberg), Diarra (Mli, Stade Malien)

Abgänge: Sabitzer (LASK, nach Leihe, zu Wolfsberg), Behounek (Willem II), Rogelj (Slo, Chaleroi), Prica (Swe, Aalborg, nach Leihe), Bauernfeind (Horn), Rinaldi (Arg), Beccari (Ita)

Zugänge: Avdijaj (D, FC Zürich), Lang (Sturm, Leihe, zuletzt Ried), Bowat (Sco, Fulham, Leihe), Komposch (Sturm Graz), Entrup (Marchfeld), Urdl (Deutschlandsberg), Brückner (D, Bayern München II, Leihe), Schutti (St. Pölten Juniors), Knoflach (vereinslos), Fillafer (Spittal), Kovacevic (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Schantl (Blau-Weiß Linz), Fadinger (Altach), Tadic (St. Pölten), Avdijaj (Kos, FC Zürich, nach Leihe), Kriwak (Rapid, nach Leihe, zu Dordrecht), Horvat (Cro, Leoben), Erhardt (Draßburg), Sturm (Siezenheim), Sonnleitner, Klem

Zugänge: Gebauer (Bielefeld), Stojanovic (Regensburg), Fadinger (Hartberg), Reiner (Gliwice, Leihe), Lukacevic (Admira), Ingolitsch (Sturm Graz), Santos (Bra, Dornbirn), Schützenauer (Sturm Graz), Koller (GAK), Kaiba (Cmr, Coton Sport), Eckmayr (WSC Hertha), Piffer (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Balic (LASK, nach Leihe), Haudum (Blau-Weiß Linz), Casali (Braunschweig), Herold (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Karlsruhe), Jungdal (Den, AC Mailand, nach Leihe, zu Cremonese), Lazetic (Srb, AC Mailand, nach Leihe, zu Sittard), Ndiaye (Fra, Sanliurfaspor), Jurica Jurcic (Cro, Crotone), Mischitz (Dornbirn, Leihe), Odehnal (Dornbirn, Leihe), Schreiner (Weißkirchen/Allhaming), Thurnwald, Tartarotti, Nelson

Zugänge: Haudum (Altach), Dobras (Vaduz), Schantl (Hartberg), Pasic (Steyr), Hofer (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering), Lukse (Vienna), Noß (Sco, Mönchengladbach), Ibrahimi (D, Leipzig), Feiertag (Amstetten), Softic (LASK Amateure OÖ)

Abgänge: M. Seidl (Rapid), Mayulu (Fra, Rapid), Schößwendter (Karriereende), Fetahu (Alb, Dornbirn), Herrmann (D, Zwickau), Neum

