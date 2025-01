Bundesliga-Transfers: Ex-Blau-Weiß-Spieler zu Hartberg

Raphael Hofer nimmt in Hartberg den zweiten Anlauf in der Fußball-Bundesliga: Der 21-Jährige wurde bis Saisonende von Salzburg ausgeliehen.

Seine ersten Bundesligaminuten spielte der Innviertler bei Blau-Weiß Linz im Herbst 2023. Er kam auf nur sechs Einsätze, weswegen die Leihe im Winter vorzeitig abgebrochen wurde. Bei Salzburgs Satellitenklub Liefering bekam er mehr Spielpraxis, der U21-Teamspieler fand seine Position in einer etwas defensiveren Rolle. In Hartberg wurde er als linker Verteidiger vorgestellt. "Wir haben Raphael geholt, weil wir sehr viel Potenzial in ihm sehen, die Position des linken Verteidigers perfekt auszufüllen" sagte Trainer Manfred Schmid. "Dementsprechend wollen wir ihn die nächsten Wochen und Monate fördern und weiterentwickeln.“

Stammspieler auf dieser Position war im Herbst Manuel Pfeifer. Dessen Vertrag endet im Sommer, Hartberg soll eine Option zur Verlängerung um eine Saison haben. Mehrere Klubs haben Interesse am 25-Jährigen.

Die bisher fixierten Transfers

SK Sturm Graz

Ab: Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe)

Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe) FK Austria Wien

Ab: Martins (Lux, Almere), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe)

Martins (Lux, Almere), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe) SK Rapid

Zu: Knoflach (vereinslos)

Ab: Hofmann (Debrecen), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe)

Knoflach (vereinslos) Hofmann (Debrecen), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe) Wolfsberger AC

Ab: Morgenstern (vereinslos)

Morgenstern (vereinslos) FC Salzburg

Zu: Onisiwo (Mainz), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe)

Ab: Fernando (Bra, Bragantino)

Onisiwo (Mainz), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe) Fernando (Bra, Bragantino) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten)

Ab: Wallner (Sui, Karriereende)

Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten) Wallner (Sui, Karriereende) LASK

Zu: Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe)

Ab: Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden)

Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe) Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden) TSV Hartberg

Zu: Hofer (Salzburg, Leihe), Ojukwu (Wiener Sport-Club)

Ab: Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe)

Zu: Hofer (Salzburg, Leihe), Ojukwu (Wiener Sport-Club) Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe) WSG Tirol

Zu: David (D, vereinslos)

Ab: Forst (Voitsberg)

David (D, vereinslos) Forst (Voitsberg) SK Austria Klagenfurt

Zu: Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, im Herbst an Hartberg verliehen), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos)

Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, im Herbst an Hartberg verliehen), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos) Grazer AK 1902

Zu: Fofana (Tog, Leverkusen), Wiegele (Pilsen, Leihe)

Ab: Rusek (Vienna), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Kirchmayr (Voitsberg ,Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst)

Fofana (Tog, Leverkusen), Wiegele (Pilsen, Leihe) Rusek (Vienna), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Kirchmayr (Voitsberg ,Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst) SCR Altach

Zu: Zech (Stettin), Dietz (D, Köln, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, nach Leihe), Kaiba (Cmr, Bregenz, nach Leihe)

Ab: Gustavo (Bra, Sendai)



Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer