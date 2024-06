Bundesliga-Transfers: Eine neue Nummer 1 in Salzburg

Dauert die Zwangspause für Alexander Schlager länger? Wegen seiner Knieverletzung verpasste Salzburgs Torhüter die EM, auch beim Trainingsauftakt des Klubs war er nicht dabei - nun verpflichtete der Vizemeister auch einen Torhüter, der wohl nicht nach Salzburg gekommen ist, um auf der Bank zu sitzen: Janis Blaswich wurde für die kommende Saison von Leipzig ausgeliehen. Er bekommt die Rückkennummer eins.

Der 33-Jährige vertrat in der vergangenen Saison im Herbst Peter Gulacsi, als Ungarns Teamtorhüter wegen eines Kreuzbandrisses fehlte. Wegen guter Leistungen wurde er im Herbst sogar ins deutsche Nationalteam berufen. "Mit Janis Blaswich haben wir einen routinierten Torhüter mit viel Qualität geholt", erklärte Sportdirektor Bernhard Seonbuchner. "Seine Mischung aus Erfahrung und Qualität sowie seine menschlichen Stärken werden uns definitiv weiterhelfen."

Lukas Ibertsberger kehrt nach seiner Leihe nicht zurück: Der 20-Jährige wechselt zu Blau-Weiß Linz.

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz Blau-Weiß Linz fixierte den Transfer von Ibertsberger LINZ. Der 20-Jährige soll der Nachfolger von Simon Pirkl auf der linken Abwehrseite werden. Blau-Weiß Linz fixierte den Transfer von Ibertsberger

Ein Linzer unterschrieb in Wolfsberg

Nicolas Wimmer verließ Klagenfurt nach Vertragsende, mit einem Wechsel ins Ausland wurde er in Verbindung gebracht. Der 29-jährige Oberösterreicher, dessen erster Verein Pichling war, bleibt nun sogar in Kärnten: Der Verteidgier unterschrieb einen Vierjahresvertrag bei Wolfsberg.

Für die rechte Abwehrseite verpflichtete der WAC zudem Boris Matic. Der 19-jährige Serbe, bei Roter Stern Belgrad ausgebildet, war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Graficar Belgrad ausgeliehen. Sinan Karweina, Klagenfurts bester Torschütze der abgelaufenen Saison, hat unterdessen einen neuen Verein gefunden. Der Deutsche, dessen Vertrag bei der Austria mit Ende Juni ausläuft, wechselt zu Luzern in die Schweizer Super League.

Austria holte Malone nach Österreich zurück

Der einstige WAC-Stürmer Maurice Malone kehrt hingegen aus der Schweiz nach Österreich zurück. Die Wiener Austria vermeldetedas Leihgeschäft mit Kaufoption auf den 23-jährigen Stürmer. Bei Basel erzielte der Deutsche in 452 Liga-Minuten ein Tor . "Er hat vor zwei Jahren beim WAC schon bewiesen, dass er nicht nur als Torschütze, sondern auch aus Assistgeber eine wichtige Rolle spielen kann", sagte Austrias Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Hartberg verpflichtete den 23-jährigen Offensivspieler Nelson Amadin für zwei Jahre. Der Niederländer war zuletzt für die zweite Mannschaft von Schalke engagiert. Amadin sei "in allen offensiven Positionen flexibel einsetzbar, ganz vorne oder über die Seite. Er hat eine unglaubliche Dynamik", sagte Hartberg-Trainer Markus Schopp über den Neuen, dessen Cousin Bologna-Profi Joshua Zirkzee ist.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Karic (Darmstadt), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Kronberger (Tirol, nach Leihe), Demaku (Altach, nach Leihe), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Fuseini (Gha, Randers, nach Leihe), Teixeira (Cpv, Magdeburg, nach Leihe)

Ab: Biereth (Den, Arsenal, nach Leihe), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Schnegg (Washington), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Stückler

Karic (Darmstadt), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Kronberger (Tirol, nach Leihe), Demaku (Altach, nach Leihe), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Fuseini (Gha, Randers, nach Leihe), Teixeira (Cpv, Magdeburg, nach Leihe) Biereth (Den, Arsenal, nach Leihe), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Schnegg (Washington), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Stückler FC Salzburg

Zu: Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe)

Ab: Havel (Hartberg, Leihe), Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D)

Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe) Havel (Hartberg, Leihe), Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D) LASK

Zu: Boateng (D, Salernitana), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe), Weixelbraun (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Havel (Hartberg, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

Boateng (D, Salernitana), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe), Weixelbraun (Amstetten, nach Leihe) Havel (Hartberg, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra) SK Rapid

Zu: Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna), Sollbauer

Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe) Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna), Sollbauer TSV Hartberg

Zu: Havel (LASK, Leihe), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (D, Schalke II), Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Frieser (GAK), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Kröpfl, Steinwender, Knoflach, Ehmann

Havel (LASK, Leihe), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (D, Schalke II), Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe) Frieser (GAK), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Kröpfl, Steinwender, Knoflach, Ehmann SK Austria Klagenfurt

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Berg (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Berg (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe) Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic Wolfsberger AC

Zu: Wimmer (Klagenfurt), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad), Schifferl (Unterhaching, nach Leihe)

Ab: Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Wimmer (Klagenfurt), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad), Schifferl (Unterhaching, nach Leihe) Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach) FK Austria Wien

Zu: Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe)

Ab: Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Schmidt, Holland (Aus)

Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe) Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Schmidt, Holland (Aus) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Brandner (Mondsee), Krainz, Windhager

Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe) Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Brandner (Mondsee), Krainz, Windhager SCR Altach

Zu: Fridrikas (Lustenau), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Fridrikas (Lustenau), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe) Reiner (Gliwice, nach Leihe), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende) WSG Tirol

Zu: Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Eckmayr (Altach)

Ab: Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe), Bacher, Tomic, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Eckmayr (Altach) Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe), Bacher, Tomic, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende) Grazer AK 1902

Zu: Frieser (Hartberg), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe), Eder (Saalfelden), Fritz (Fürstenfeld, nach Leihe), Rauter (Wildon, nach Leihe)

Ab: Jatremski (D, Bayern München II, nach Leihe), Stefanon (Bregenz), Th. Mayer, Köchl, Jager, Fahler, Eloshvili (Geo)

