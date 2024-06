Bundesliga-Transfers: Drei Rückkehrer für Salzburgs neuen Trainer Lijnders

Beim Trainingsstart unter dem neuen Coach Pep Lijnders fehlten die EM-Teilnehmer Flavius Daniliuc (Österreich), Srahinja Pavlovic, Petar Ratkov (Serbien) und Luka Sucic (Kroatien). Torhüter Alexander Schlager, Fernando und Leo Morgalla arbeiten sich individuell nach ihren Zwangspausen an das Mannschaftstraining heran.

Acht Spieler waren in der abgelaufenen Saison für andere Klubs leihweise am Ball, für die neue Saison plant Salzburg nur mit drei Rückkehrern: Dijon Kameri, der bei den Grasshoppers in Zürich verletzungsbedingt nur sechs spielte, Kamil Piatkowski (Granada) und Ignace Van der Brempt (Hamburg).

Für die fünf weiteren sucht Salzburg Lösungen. Bei Lukas Ibertsberger (aus Wolfsberg zurück) geht es beim Wechsel zu Blau-Weiß Linz nur noch um Details. Neue Vereine können sich Mamadou Sangare (Hartberg), Samson Tijani (Wolfsberg), Kilian Ludwig (1860 München) und Lucho Vasquez (Kapfenberg) suchen.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Karic (Darmstadt), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Kronberger (Tirol, nach Leihe), Demaku (Altach, nach Leihe), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Fuseini (Gha, Randers, nach Leihe), Teixeira (Cpv, Magdeburg, nach Leihe)

Ab: Biereth (Den, Arsenal, nach Leihe), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Schnegg (Washington), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Stückler

Zu: Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe)

Ab: Havel (Hartberg, Leihe), Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D)

Zu: Boateng (D, Salernitana), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe), Weixelbraun (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Havel (Hartberg, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

Zu: Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna), Sollbauer

Zu: Havel (LASK, Leihe), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Frieser (GAK), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Kröpfl, Steinwender, Ehmann

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Berg (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Wimmer, Karweina (D), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Zu: Schifferl (Unterhaching, nach Leihe)

Ab: Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Zu: Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe)

Ab: Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Schmidt, Holland (Aus)

Zu: Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Brandner (Mondsee), Krainz, Windhager

Zu: Fridrikas (Lustenau), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Zu: Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Eckmayr (Altach)

Ab: Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe), Bacher, Tomic, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Zu: Frieser (Hartberg), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe), Eder (Saalfelden), Fritz (Fürstenfeld, nach Leihe), Rauter (Wildon, nach Leihe)

Ab: Jatremski (D, Bayern München II, nach Leihe), Stefanon (Bregenz), Th. Mayer, Köchl, Jager, Fahler, Eloshvili (Geo)

