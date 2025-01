Bundesliga-Transfers: Die ersten Wechsel des Jahres

Am 3. Jänner kicken Sturm Graz und Salzburg die Vorbereitung auf das Frühjahr an. Sie sind ein paar Tage früher dran als für die Bundesliga-Konkurrenten, weil es für sie schon eher in der Champions League ernst wird (21./22. Jänner).

Der LASK kickt das Fußballjahr mit dem Heimspiel im Cup-Viertelfinale gegen Salzburg am 2. Februar an, für Blau-Weiß Linz ist das Bundesliga-Derby gegen die Athletiker eine Woche später der Auftakt. Für alle Klubs gilt: Die Anlaufzeit ist kurz - vor allem für die Zugänge.

Die bisher fixierten Transfers

SK Sturm Graz

Ab: Jusuf Gazibegovic (Bih, Köln)

Jusuf Gazibegovic (Bih, Köln) FK Austria Wien

Ab: Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe)

Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe) SK Rapid

bisher keine Zu- oder Abgänge

bisher keine Zu- oder Abgänge Wolfsberger AC

Ab: Morgenstern (vereinslos)

Morgenstern (vereinslos) FC Salzburg

Zu: Mendes (Bra, Bragantino, nach Leihe), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe)

Mendes (Bra, Bragantino, nach Leihe), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe) FC Blau-Weiß Linz

Ab: Wallner (Sui, Karriereende)

Wallner (Sui, Karriereende) LASK

Zu: Sanogo (Mli, Vienna), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe)

Ab: Renner (vereinslos)

Sanogo (Mli, Vienna), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe) Renner (vereinslos) TSV Hartberg

Ab: Babuscu (Gaziantep, nach Leihe)

Babuscu (Gaziantep, nach Leihe) WSG Tirol

Zu: David (D, vereinslos)

David (D, vereinslos) SK Austria Klagenfurt

Zu: Hinteregger (Sirnitz), Owusu (Ned, vereinslos)

Hinteregger (Sirnitz), Owusu (Ned, vereinslos) Grazer AK 1902

bisher keine Zu- oder Abgänge

bisher keine Zu- oder Abgänge SCR Altach

Zu: Zech (Stettin), Diawara (Swe, Kuopio, nach Leihe), Kaiba (Cmr, Bregenz, nach Leihe)

Mehr zum Thema Fußball Österreich Red Bull Salzburg holt Thomas Letsch als neuen Trainer SALZBURG. Red Bull Salzburg hat den Deutschen Thomas Letsch als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 56-Jährige hat Salzburg-Erfahrung. Red Bull Salzburg holt Thomas Letsch als neuen Trainer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer