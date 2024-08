Bundesliga-Transfers: Daniliuc vor Wechsel in die Serie A

Während sich Daniliuc im abgelaufenen Frühjahr sich als Leihspieler in Salzburg erfolgreich für einen Platz in Österreichs EM-Kader bewarb, musste er von der Ferne zuschauen, wie sein Stammklub Salernitana aus der italienischen Serie A abstieg. Bei der Endrunde kam der 23-Jährige nicht zum Einsatz - und auch in der Serie B dürfte er nicht spielen: Der Wechsel zum FC Turin steht bevor.

Beim Erstligisten, Neunter der Vorsaison, steht mit Valentino Lazaro bereits ein Österreicher unter Vertrag. Der Steirer hat ebenso Salzburg-Vergangenheit: 2011 verließ er im Alter von 14 Jahren den GAK, bis 2017 wechselte er von Salzburg in Richtung Berlin. Aus dem leihweisen Wechsel zu Hertha BSC wurde ein Jahr später ein fixer Verkauf. In den kommenden Tagen dürfte Lazaro mit Daniliuc einen neuen Kollegen bekommen.

Forson wechselt in Englands zweite Liga

Zwischen den beiden Qualifikationsspielen in der Champions League gegen Enschede machte Österreichs Vizemeister mit einem Spielerverkauf Gewinn: Amankwah Forson wechselt in die zweite englische Liga zu Norwich. Im Februar 2021 war der Mittelfeldspieler von der West African Football Academy in seiner Heimat Ghana nach Salzburg gewechselt, als Kooperationsspieler bei Liefering empfahl er sich für höhere Aufgaben.

Nach seinem Debüt für Salzburg gegen den LASK im März 2022 (0:0) bestritt Forson die nächsten 16 Bundesliga-Einsätze als Leihspieler für Altach. Vergangene Saison war er mit 29 Pflichtspieleinsätze in Salzburg nahe an der Stammelf, in der neuen Spielzeit kam er nicht mehr zum Einsatz. Für Norwich beginnt die Championship-Saison schon am Samstag gegen Oxford.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Zvonarek (Cro, Bayern München, Leihe), Karic (Darmstadt), Aiwu (Cremonese, zuletzt an Birmingham ausgeliehen), Malic (Slo, Ried), Chukwuani (Den, Lyngby), Chudjakow (Rus, Lokomotive Moskau), Kern (Hun, Puskas Academia), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe)

Ab: Prass (Hoffenheim), Schnegg (Washington), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Maric (Hartberg), Affengruber, Stückler

Zu: Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe)

Ab: Sucic (Cro, Real Sociedad San Sebastian), Pavlovic (Srb, AC Mailand), Koita (Mli, ZSKA Moskau), Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Forson (Gha, Norwich), Omoregie (Hartberg, Leihe), Horn (D, Bochum), Ulmer

Zu: Boateng (D, Salernitana), Entrup (Hartberg), Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Tibidi (Fra, Troyes, zuletzt an Manchester City verliehen), Galvez (Fin, Manchester City, Leihe), Tavares (Por, Spartak Moskau, Leihe), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe)

Ab: Luckeneder (Wehen Wiesbaden), Michorl (Atromitos Athen), Havel (Hartberg, Leihe), Jungwirth (Admira, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe, zu Braunschweig), Wiesinger (Austria Wien), Twardzik (Cze, Trnava), Letard (Fra)

Zu: Schaub (Hannover), Beljo (Cro, Augsburg, Leihe), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Sangare (Mli, Salzburg, zuletzt an Hartberg verliehen), Böckle (Düsseldorf, zuletzt an Münster verliehen), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Sattlberger (Genk), Moormann (Blau-Weiß Linz), Sollbauer (Ried), Mayulu (Fra, Bristol), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna)

Zu: Havel (LASK, Leihe), Schendl (Ried), Diarra (Mli, Cadiz, Leihe), Omoregie (Salzburg, Leihe), Karamatic (Ljubljana), Markus (Slo, Domzale), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (Ned, Schalke II), Mijic (Slo, Rogaska), Osborne (Eng, Bournemouth, Leihe), Maric (Sturm Graz), Karner (Sturm Graz II), Hoffmann (Halbturn), Canazlar (Akademie Vorarlberg), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Entrup (LASK), Frieser (GAK), Diakite (Mli, West Bromwich), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe, zu Rapid), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl (Velden), Knoflach, Pußwald

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Arweiler (D, Verl), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Puntigam (Kapfenberg), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic (Tolmin)

Zu: Ulmann (Venedig), Wimmer (Klagenfurt), Atanga (Gha, Oostende), Zukic (Srb, Novi Sad), N. Polster (LASK, zuletzt an Horn verliehen), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad), Gattermayer (Mannheim)

Ab: Veratschnig (Mainz), Boakye (Gha, Saint-Etienne), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), T. Gruber (Amstetten, Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Zu: Dragovic (Roter Stern Belgrad), Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, zuletzt Tirol), Barry (Gam, Bnei Yehuda), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe), Kante (Civ, RC Abidjan), Wiesinger (LASK), Perez Vinlöf (Swe, Bayern München II, Leihe)

Ab: Früchtl (D, Lecce), Schmidt (Blau-Weiß Linz), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe, zu Stuttgart), M. Polster (Lausanne-Sport), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Vucic (GAK, Leihe), Silva Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Holland (Aus)

Zu: Goiginger (Osnabrück), Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Schmidt (Austria Wien), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Feiertag (LKS Lodz, Leihe), Windhager (A. Salzburg), Brandner (Mondsee), Krainz

Zu: Fridrikas (Lustenau), Kronberger (Sturm Graz. zuletzt an Tirol verliehen), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Oberwaditzer (Lie, Akademie Vorarlberg), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Tietietta (Bur, Majestic)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Strauss (Lahti), Eckmayr (Tirol), Kaiba (Cmr, Bregenz, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, Leihe), Zwischenbrugger (Ravensburg), Schützenauer, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Zu: Hinterseer (Rostock), Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Lawrence (D, Bayern München II), Czyborra (D, FC Genua, Leihe), Eckmayr (Altach), Butler (USA, Hoffenheim II)

Ab: Bacher (Estoril), Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe, zu Austria Wien), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe, zu Altach), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe, zu Zabrze), Tomic (Leoben), Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Zu: Frieser (Hartberg), Filipovic (D, AEL Limassol), Dressel (D, Rostock), Cipot (Slo, La Spezia, Leihe), Kreuzriegler (Valerenga), Vucic (Austria Wien, Leihe), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Kirchmayr (Wolfsburg U19), Eder (Saalfelden), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe)

Ab: Jastremski (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Unterhaching), Oberleitner (D, Amstetten, Leihe), Stefanon (Bregenz), Eloshvili (Geo, Kapfenberg), Murg (Weiz), Th. Mayer (Amstetten), Fahler (Vorwärts Steyr), Jager (Krems), Murg (Weiz, Leihe), Köchl

