Bundesliga-Transfers: Austria Wien verliert die Nummer eins

Christian Früchtl wechselt in die Serie A: Der 24-jährige Torhüter verlässt Austria Wien und unterschrieb einen Vertrag bei Lecce. Der Deutsche war vor zwei Jahren von Bayern München in die österreichische Bundesliga gewechselt und stand in 80 Pflichtspielen bei der Austria im Tor. Lecce belegte in der abgelaufenen Saison den 14. Platz. Stammtorhüter war Wladimiro Falcone.

Bei der Austria ist der Nachfolger bereits im Team: Samuel Sahin-Radlinger war schon im vergangenen Sommer von Absteiger Ried verpflichtet worden und verbrachte die abgelaufene Saison per Leihe in Almere. "Wir waren auf den Abgang vorbereitet", sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner. Sahin-Radlinger steht bis Sommer 2026 unter Vertrag. Früchtl sprach zum Abschied von "zwei sehr schönen und lehrreichen Jahren bei der Austria." Für die Offensive kommt der 22-jährige Brasilianer Cristiano vorerst leihweise von Sao Bento.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Karic (Darmstadt), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Kronberger (Tirol, nach Leihe), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Fuseini (Gha, Randers, nach Leihe)

Ab: Biereth (Den, Arsenal, nach Leihe), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Schnegg (Washington), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Stückler

Zu: Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe)

Ab: Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D)

Zu: Boateng (D, Salernitana), Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Havel (Hartberg, Leihe), Jungwirth (Admira, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

Zu: Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Böckle (Düsseldorf, zuletzt an Münster verliehen), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna), Sollbauer

Zu: Havel (LASK, Leihe), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (Ned, Schalke II), Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Frieser (GAK), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl, Knoflach

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Berg (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Zu: Wimmer (Klagenfurt), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad)

Ab: Veratschnig (Mainz), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Zu: Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe)

Ab: Früchtl (D, Lecce), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Schmidt, Holland (Aus)

Zu: Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Brandner (Mondsee), Krainz, Windhager

Zu: Fridrikas (Lustenau), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Zu: Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Eckmayr (Altach)

Ab: Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe), Tomic (Leoben), Bacher, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Zu: Frieser (Hartberg), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe), Eder (Saalfelden), Fritz (Fürstenfeld, nach Leihe)

Ab: Jatremski (D, Bayern München II, nach Leihe), Stefanon (Bregenz), Th. Mayer, Köchl, Jager, Fahler, Eloshvili (Geo)

