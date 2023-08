Bundesliga-Transfers: Austria verpflichtet Ex-LASK-Stürmer

Für den LASK erzielte Schmidt in 22 Bundesliga-Einsätzen zwei Tore.

Alexander Schmidt kehrt in die Bundesliga zurück: Der 25-jährige Wiener löste seinen Vertrag beim portugiesischen Erstligisten Vizela auf und unterschrieb bei der Austria für eine Saison mit der Option auf eine weitere.

"Mit Alex haben wir einen Stürmer gefunden, der genau in unser Suchprofil gepasst hat und wir so nicht im Kader hatten. Er gibt uns weitere Varianten für unsere Offensive", erklärte Sportdirektor Manuel Ortlechner. Schmidt hat für Wolfsberg, St. Pölten und den LASK insgesamt 69 Bundesligaspiele absolviert und 15 Treffer erzielt, vorwiegend für St. Pölten in der Saison 2020/21 (13).

Für die Niederösterreicher spielte er als Leihgabe vom LASK, der ihn im Sommer 2020 verpflichtet hatte. Bei seiner Rückkehr zu den Athletikern konnte er sich nicht durchsetzen, vor einem Jahr wechselte Schmidt zu Vizela. Für die Portugiesen kam er in der vergangenen Saison zu zwölf Pflichtspieleinsätzen, nur drei davon in der Startelf. Er blieb ohne Torbeteiligung. Bei der Austria soll er nun jene Lücke schließen, die der Abgang von Haris Tabakovic zu Hertha BSC gerissen hat.

Drame wechselte zu türkischem Zweitligisten

Gleichzeitig verließ ein Ex-LASK-Stürmer die Austria endgültig: Ibrahima Drame wechselte zum türkischen Zweitligisten Bandirmaspor. Im Jänner 2020 hatte der LASK den Flügelstürmer vom Diambars FC in seiner Heimat Senegal verpflichtet. Er spielte für den damaligen Kooperationsklub FC Juniors OÖ, ein Kreuzbandriss bremste seine Entwicklung. In der Bundesliga war er für die Athletiker nie am Ball.

Vor einem Jahr wechselte Drame gemeinsam mit Marko Raguz, James Holland und Andreas Gruber zur Austria. Für die Young Violets erzielte er in 20 Zweitligaeinsätzen sieben Tore, fünf Mal wurde er beim Bundesliga-Team eingewechselt.

Die Transfers der Bundesligisten

FC Salzburg

Zugänge: Schlager (LASK), Bidstrup (Den, Brentford, zuletzt Nordsjaelland), Terzic (Srb, Florenz), Ratkov (Srb, Backa Topola), Nene (Mli, Westerlo, nach Leihe), Diambou (Mli, Luzern, nach Leihe), Mantl (D, Aalborg, nach Leihe), Piatkowski (Pol, Gent, nach Leihe), Simic (Cro, FC Zürich, nach Leihe), Morgalla (D, 1860 München)

Abgänge: Seiwald (Leipzig), Adamu (Freiburg), Sesko (Slo, Leipzig), Okafor (Sui, AC Mailand), Köhn (Sui, Monaco), Bernardo (Bra, Bochum), Van der Brempt (Bel, Hamburg, Leihe), Diakite (Civ, Reims), Onguene (Cmr, Frankfurt, nach Leihe), Stejskal (Cze, Tirol), Walke (D, Karriereende)

Zugänge: Wlodarczyk (Pol, Gornik Zabrze), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, Leihe), Johnston (Sco, Motherwell), Serrano (Esp, Atletico Madrid, Leihe), Demaku (Klagenfurt, nach Leihe), Bignetti (Frankfurt), Haider (Hoffenheim II)

Abgänge: Emegha (Ned, Straßburg), Ljubic (LASK), Siebenhandl (LASK), Okonkwo (Eng, Arsenal, nach Leihe), Ajeti (Sui, Celtic Glasgow, nach Leihe), Wels (Austria Wien), Schützenauer (Altach), Komposch (Hartberg), Schendl (Ried), Ingolitsch

Zugänge: Kone (Sen, Nimes), Ba (D, Leipzig, Leihe), Ljubic (Sturm Graz), Siebenhandl (Sturm Graz), Darboe (Gam, AS Rom, Leihe), Pintor (Fra, Saint-Etienne), Andrade (Pan, Bielefeld), Bello (USA, Bielefeld), Havel (Liefering), Balic (Altach, nach Leihe), Twardzik (Cze, Trnava, nach Leihe)

Abgänge: Schlager (Salzburg), Potzmann (Austria Wien), Talowjerow (Ukr, Slavia Prag, nach Leihe), Celic (Darmstadt, nach Leihe), Wimhofer (Horn, Leihe), Gebauer (Karriereende), Boller (D)

Zugänge: M. Seidl (Blau-Weiß Linz), Mayulu (Blau-Weiß Linz), Grgic (Hajduk Split), Cvetkovic (Srb, Ashdod), Kaygin (D, Mainz U19)

Abgänge: Zimmermann (Wolfsberg), K. Wimmer (Slovan Bratislava), Druijf (Ned, Zwolle, Leihe), Kasius (Ned, Bologna, nach Leihe, zu Alkmaar), Petrovic (Slo, Rijeka), Fallmann (Freiburg II, Leihe), Schuster (Sandhausen), Dijakovic (Tychy), Knasmüllner

Zugänge: Potzmann (LASK), Plavotic (Cro, Ried), Schmidt (Vizela), Guenouche (Fra, Lustenau), Wels (Sturm Graz), Kani (Isr, Bnei Yehuda), Polz (Draßburg)

Abgänge: Tabakovic (Sui, Hertha BSC), Dovedan (Heidenheim), Mühl (D, La Spezia), Keles (Karagümrük, Leihe), Leidner (Isr, Piräus, nach Leihe), Teigl (Admira), Drame (Sen, Bandirmaspor)

Zugänge: May (D, Viktoria Berlin), Gemicibasi (Tur, Kasimpasa, nach Leihe), Schwarz (Rapid II, Leihe), Hasenhüttl (Oldenburg, nach Leihe), Djoric (Srb, Sibenik, nach Leihe), Markelic (Viktoria Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Rieder (Wolfsberg), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Moreira (Uru, Panserraikos), Metu (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Horn), Fuchs (D, Sandhausen), Blauensteiner, Miesenböck

Zugänge: Sabitzer (LASK, zuletzt Tirol), Zimmermann (Rapid), Rieder (Klagenfurt), Kennedy (Can, Regensburg), Bamba (Civ, Rishon Le Zion), Altunashvili (Geo, Batumi), Ibertsberger (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering)

Abgänge: Baribo (Isr, Philadelphia), Malone (D, Augsburg, nach Leihe), Anzolin (Ita, Triestina), Oermann (D, Bochum, nach Leihe), D. Gugganig (Tirol), Schifferl (Unterhaching, Leihe), Taferner, Tauchhammer

Zugänge: Mätzler (Altach, zuletzt Dornbirn), Diallo (Fra, Clermont, Leihe), Cisse (Stittard), Devisate (Bra, Mineiro), Bobzien (D, Mainz), Marte (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Guenouche (Fra, Austria Wien), Hugonet (Fra, Magdeburg), Türkmen (Tur, Clermont, nach Leihe, zu Ankaragücü), Motika (Srb, Roter Stern Belgrad, nach Leihe, zu Olimpija Ljubljana), Gedikli (Tur, Trabzonspor, nach Leihe), Bellache (Alg, Clermont, nach Leihe), Koudossou (D, Augsburg, nach Leihe, zu Den Haag), Cheukoua (Cmr, GAK), Adriel (Bra, Bregenz), Küng (Wiener Sport-Club), Bacic (Hohenems)

Zugänge: Buksa (Pol, FC Genua, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, Leihe), Kronberger (Sturm Graz, Leihe, zuletzt Ried), Stejskal (Cze, Salzburg), D. Gugganig (Wolfsberg)

Abgänge: Sabitzer (LASK, nach Leihe, zu Wolfsberg), Behounek (Willem II), Rogelj (Slo, Chaleroi), Prica (Swe, Aalborg, nach Leihe), Bauernfeind (Horn), Rinaldi (Arg), Beccari (Ita)

Zugänge: Lang (Sturm, Leihe, zuletzt Ried), Bowat (Sco, Fulham, Leihe), Komposch (Sturm Graz), Entrup (Marchfeld), Urdl (Deutschlandsberg), Schutti (St. Pölten Juniors), Scherf (Amstetten, nach Leihe), Fillafer (Spittal), Kovacevic (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Schantl (Blau-Weiß Linz), Fadinger (Altach), Tadic (St. Pölten), Avdijaj (Kos, FC Zürich, nach Leihe), Kriwak (Rapid, nach Leihe, zu Dordrecht), Horvat (Cro, Leoben), Erhardt (Draßburg), Sturm (Siezenheim), Faist (Karriereende), Sonnleitner, Klem

Zugänge: Gebauer (Bielefeld), Stojanovic (Regensburg), Fadinger (Hartberg), Schützenauer (Sturm Graz), Reiner (Gliwice, Leihe), Koller (GAK), Santos (Bra, Dornbirn), Lukacevic (Admira), Kaiba (Cmr, Coton Sport), Eckmayr (WSC Hertha), Piffer (Akademie Vorarlberg)

Abgänge: Balic (LASK, nach Leihe), Haudum (Blau-Weiß Linz), Casali (Braunschweig), Herold (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Karlsruhe), Jungdal (Den, AC Mailand, nach Leihe, zu Cremonese), Lazetic (Srb, AC Mailand, nach Leihe), Ndiaye (Fra, Sanliurfaspor), Mischitz (Dornbirn, Leihe), Odehnal (Dornbirn, Leihe), Schreiner (Weißkirchen/Allhaming), Thurnwald, Tartarotti

Zugänge: Haudum (Altach), Dobras (Vaduz), Schantl (Hartberg), Pasic (Steyr), Hofer (Salzburg, Leihe, zuletzt Liefering), Lukse (Vienna), Noß (Sco, Mönchengladbach), Ibrahimi (D, Leipzig), Feiertag (Amstetten), Softic (LASK Amateure OÖ)

Abgänge: M. Seidl (Rapid), Mayulu (Fra, Rapid), Schößwendter (Karriereende), Fetahu (Alb, Dornbirn), Herrmann (D, Zwickau), Neumayr (Seekirchen), Briedl (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, Leihe), Schößwendter (Karriereende), Rath

