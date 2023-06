Bundesliga-Transfers: Altach holt Stojanovic nach Österreich zurück

Dejan Stojanovic ist erstmals in der Bundesliga am Ball.

Bundesligist Altach hat Ersatz für den zu Braunschweig gewechselten Torhüter Tino Casali gefunden: Dejan Stojanovic unterschrieb einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison. Für den 29-jährigen gebürtigen Vorarlberger wird es das Debüt im heimischen Oberhaus. Der ehemalige nordmazedonische Nachwuchsteamspieler kickte in den vergangenen zwölf Jahren im Ausland, zuletzt bei Jahn Regensburg.

In Österreich war Stojanovic in den Saisonen 2009/10 und 2010/11 für den FC Lustenau in der 2. Liga aktiv. Danach spielte der 1,96-m-Mann für den Bologna, Crotone, St. Gallen, Middlesbrough, Ingolstadt und St. Pauli. Nun kommt er ablösefrei von Regensburg, Absteiger in die dritte deutsche Liga.

"Dejan ist ein Vorarlberger, der einen großen Erfahrungsschatz mitbringt und bereit ist, in unserer Mannschaft Verantwortung zu übernehmen", sagte Altach-Sportdirektor Roland Kirchler. Im Hinblick auf die Zukunft nahm der Verein zudem den 17-jährigen Torhüter Paul Piffer von der Akademie Vorarlberg bis 2026 unter Vertrag. Jakob Odehnal, dessen Kontrakt bis 2025 läuft, wird in der kommenden Saison leihweise für Dornbirn spielen.

Die Transfers der Bundesligisten

FC Salzburg

Zugänge: Schlager (LASK), Piatkowski (Pol, Gent, nach Leihe), Simic (Cro, FC Zürich, nach Leihe), Ratkov (Srb, Backa Topola), Diambou (Mli, Luzern, nach Leihe), Nene (Mli, Westerlo, nach Leihe), Mantl (D, Aalborg, nach Leihe), Ludewig (D, Aalborg, nach Leihe), Sangare (Mli, Hartberg, nach Leihe), Owusu (Gha, Vienna, nach Leihe)

Abgänge: Seiwald (Leipzig), Sesko (Slo, Leipzig), Adamu (Freiburg), Diakite (Civ, Reims), Onguene (Cmr, Frankfurt, nach Leihe), Ibertsberger (Wolfsberg, Leihe), Stejskal (Cze, Tirol), Walke (D, Karriereende)

Zugänge: Lang (Ried, nach Leihe), Demaku (Klagenfurt, nach Leihe), Bignetti (Frankfurt)

Abgänge: Ljubic (LASK), Siebenhandl (LASK), Okonkwo (Eng, Arsenal, nach Leihe), Wels (Austria Wien), Komposch (Hartberg), Ingolitsch, Schützenauer

Zugänge: Ljubic (Sturm Graz), Siebenhandl (Sturm Graz), Kone (Sen, Nimes), Pintor (Fra, Saint-Etienne), Andrade (Pan, Bielefeld), Havel (Liefering), Balic (Altach, nach Leihe), Polster (Steyr, nach Leihe), Koulouris (Gre, Alanyaspor, nach Leihe), Twardzik (Cze, Trnava, nach Leihe), Lukic (Srb, Torreense, nach Leine), Sulzner (Vienna, nach Leihe), Weichselbraun (Amstetten, nach Leihe), Kapsamer (Amstetten, nach Leihe)

Abgänge: Schlager (Salzburg), Potzmann (Austria Wien), Talowjerow (Ukr, Slavia Prag, nach Leihe), Celic (Darmstadt, nach Leihe), Boller (D)

Zugänge: M. Seidl (Blau-Weiß Linz), Mayulu (Blau-Weiß Linz), Cvetkovic (Srb, Ashdod), Kaygin (D, Mainz U19)

Abgänge: Zimmermann (Wolfsberg), K. Wimmer (Slovan Bratislava), Kasius (Ned, Bologna, nach Leihe), Petrovic (Slo, Rijeka), Knasmüllner, Schuster

Zugänge: Potzmann (LASK), Plavotic (Cro, Ried), Guenouche (Fra, Lustenau), Wels (Sturm Graz), Kani (Isr, Bnei Yehuda)

Abgänge: Dovedan (Heidenheim), Leidner (Isr, Piräus, nach Leihe), Teigl, Mühl (D)

Zugänge: May (D, Viktoria Berlin), Gemicibasi (Tur, Kasimpasa, nach Leihe), Hasenhüttl (Oldenburg, nach Leihe), Djoric (Srb, Sibenik, nach Leihe), Markelic (Viktoria Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Rieder (Wolfsberg), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Metu (D, Bayern München II, nach Leihe), Fuchs (D, Sandhausen), Blauensteiner, Miesenböck, Moreira (Uru)

Zugänge: Sabitzer (LASK, zuletzt Tirol), Zimmermann (Rapid), Rieder (Klagenfurt), Altunashvili (Geo, Batumi), Ibertsberger (Salzburg, Leihe), Vergos (Gre, Lamia, nach Leihe)

Abgänge: Malone (D, Augsburg, nach Leihe), Oermann (D, Bochum, nach Leihe), Taferner

Zugänge: Mätzler (Altach, zuletzt Dornbirn), Stefanon (Dornbirn, nach Leihe), Marte (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Gouenouche (Fra, Austria Wien), Hugonet (Fra, Magdeburg), Diaby (Gui, Clermont, nach Leihe), Türkmen (Tur, Clermont, nach Leihe), Motika (Srb, Roter Stern Belgrad, nach Leihe), Gedikli (Tur, Trabzonspor, nach Leihe), Rhein (D, Bayern München II, nach LEihe), Bellache (Alg, Clermont, nach Leihe), Kodoussou (D, Augsburg, nach Leihe), Adriel (Bra), Cheukoua (Cmr), Bacic, Küng

Zugänge: Entrup (Marchfeld), Komposch (Sturm Graz), Scherf (Amstetten, nach Leihe), Knollmüller (Lafnitz, nach Leihe), Gante (Rom, Lafnitz, nach Leihe)

Abgänge: Schantl (Blau-Weiß Linz, Fadinger (Altach), Tadic (St. Pölten), Avdijaj (Kos, FC Zürich, nach Leihe), Kriwak (Rapid, nach Leihe, zu Dordrecht), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Horvat (Cro, Leoben), Erhardt (Draßburg), Faist (Karriereende), Sonnleitner, Klem

Zugänge: Kronberger (Sturm Graz, Leihe, zuletzt Ried), Stejskal (Cze, Salzburg)

Abgänge: Sabitzer (LASK, nach Leihe, zu Wolfsberg), Rogelj (Slo, Chaleroi), Prica (Swe, Aalborg, nach Leihe), Rinaldi (Arg), Beccari (Ita), Bauernfeind

Zugänge: Gebauer (Bielefeld), Stojanovic (Regensburg), Fadinger (Hartberg) Reiner (Gliwice, Leihe), Santos (Bra, Dornbirn), Lukacevic (Admira), Kaiba (Cmr, Coton Sport), Parger (Dornbirn, nach Leihe)

Abgänge: Balic (LASK, nach Leihe), Haudum (Blau-Weiß Linz), Casali (Braunschweig), Herold (D, Bayern München II, nach Leihe), Jungdal (Den, AC Mailand, nach Leihe), Lazetic (Srb. AC Mailand, nach Leihe), Mischitz (Dornbirn, Leihe), Odehnal (Dornbirn, Leihe), Schreiner, Ndiaye (Fra), Thurnwald, Tartarotti

Zugänge: Haudum (Altach), Schantl (Hartberg), Pasic (Steyr), Feiertag (Amstetten)

Abgänge: M. Seidl (Rapid), Mayulu (Fra, Rapid), Schößwendter (Karriereende), Fetahu (Alb), Neumayr

