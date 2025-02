Bundesliga-Transfers: Altach leiht Stürmer aus der Serie A

Marlon Mustapha war in Deutschland für Mainz, Düsseldorf und Fürth am Ball.

Marlon Mustapha versucht ab sofort bei Altach sein Glück: Der 23-jährige Stürmer wurde vom italienischen Serie-A-Klub Como bis Ende der kommenden Saison ausgeliehen. Das Fußball-Bundesliga-Schlusslicht besitzt danach eine Kaufoption. Zuletzt war der Ex-ÖFB-U21-Teamspieler an den deutschen Zweitligisten Fürth ausgeliehen, für den er nur zwölfmal in Pflichtspielen im Einsatz war.

Mit der Rückkehr nach Österreich muss Mustapha nun auch zum Bundesheer. Der Angreifer hätte eigentlich schon am 8. Jänner 2024 in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien seinen Grundwehrdienst antreten müssen. Da er seine Profi-Karriere aber zum damaligen Zeitpunkt nicht unterbrechen wollte, kam er in Konflikt mit dem Gesetz. Das Thema hatte damals hohe Wellen geschlagen. Nun wurde laut Altacher Angaben eine Lösung in dieser Sache gefunden. Mustapha werde demnach seinen Grundwehrdienst "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" leisten. "Wir sind froh, mit dem Bundesheer eine Lösung gefunden zu haben, dass Marlon hier bei uns spielen kann", sagte Altachs Sportdirektor Roland Kirchler.

Die Bundesliga kennt er noch aus Zeiten bei der Admira, für die er in der Saison 2021/22 in 27 Matches sechs Tore erzielt hatte. Danach war der gebürtige Wiener auch noch bei Mainz und Düsseldorf tätig.

Die bisher fixierten Transfers

SK Sturm Graz

Zu. Mayulu (Fra, Bristol City, Leihe), Soglo (Eng, Marseille)

Ab: Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng)

Mayulu (Fra, Bristol City, Leihe), Soglo (Eng, Marseille) Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng) FK Austria Wien

Ab: Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Meisl (Stripfing, Leihe), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe)

Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Meisl (Stripfing, Leihe), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe) SK Rapid

Zu: Amane (Civ, Häcken), Ahoussou (Civ, Pau), Knoflach (vereinslos)

Ab: Hofmann (Debrecen), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Gale (Brb, Gliwice, Leihe), Mmaee (Mar, Stoke, nach Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe), Druijff (Ned, vereinslos)

Amane (Civ, Häcken), Ahoussou (Civ, Pau), Knoflach (vereinslos) Hofmann (Debrecen), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Gale (Brb, Gliwice, Leihe), Mmaee (Mar, Stoke, nach Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe), Druijff (Ned, vereinslos) Wolfsberger AC

Ab: Morgenstern (vereinslos)

Morgenstern (vereinslos) FC Salzburg

Zu: Onisiwo (Mainz), Vertessen (Bel, Union Berlin), Caufriez (Bel, Clermont, Leihe, zuletzt Valencia), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe),

Ab: Dedic (Bih, Marseille), Gourna-Douath (Fra, AS Rom, Leihe), Piatkowski (Pol, Kasimpasa Istanbul, Leihe), Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe)

Onisiwo (Mainz), Vertessen (Bel, Union Berlin), Caufriez (Bel, Clermont, Leihe, zuletzt Valencia), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe), Dedic (Bih, Marseille), Gourna-Douath (Fra, AS Rom, Leihe), Piatkowski (Pol, Kasimpasa Istanbul, Leihe), Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten)

Ab: Wallner (Sui, Karriereende)

Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten) Wallner (Sui, Karriereende) LASK

Zu: Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe)

Ab: Ljubicic (Cro, Union Berlin), Talowjerow (Ukr, Plymouth), Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden)

Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe) Ljubicic (Cro, Union Berlin), Talowjerow (Ukr, Plymouth), Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden) TSV Hartberg

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Drew (Aus, Macarthur), Ojukwu (Wiener Sport-Club)

Ab: Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe)

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Drew (Aus, Macarthur), Ojukwu (Wiener Sport-Club) Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe) WSG Tirol

Zu: David (D, vereinslos)

Ab: Forst (Voitsberg)

David (D, vereinslos) Forst (Voitsberg) SK Austria Klagenfurt

Zu: Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt Hartberg), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos)

Ab: Lee (Kor, V. Berlin, Leihe)

Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt Hartberg), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos) Lee (Kor, V. Berlin, Leihe) Grazer AK 1902

Zu: Kleinheiszler (Hun, Panathinaikos Athen), Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Jano (Salzburg, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe)

Ab: Zirngast (LASK, nach Leihe, zu Amstetten), Rusek (Vienna), Lang (GAK, Leihe), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst)

Kleinheiszler (Hun, Panathinaikos Athen), Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Jano (Salzburg, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe) Zirngast (LASK, nach Leihe, zu Amstetten), Rusek (Vienna), Lang (GAK, Leihe), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst) SCR Altach

Zu: Zech (Stettin), Gorgon (Stettin), Noode (D, Schalke, Leihe), Mustapha (Como, Leihe, zuletzt Fürth), Dietz (D, Köln, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, nach Leihe), Kaiba (Cmr, Bregenz, nach Leihe)

Ab: Gustavo (Bra, Sendai), Bahloul (Fra, Aarau, Leihe), Lincoln (Bra, Sao Joao, Leihe)

