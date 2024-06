Bundesliga-Spielplan steht fest: Besonderes Auftaktspiel für LASK-Stürmer Entrup

Wie am Freitag bekannt wurde, wird die neue Fußball-Bundesliga-Saison am 2. August mit dem Heimspiel von Aufsteiger GAK gegen Red Bull Salzburg angepfiffen.

Einen Tag später steigt der LASK in das Geschehen ein: Am Samstag gastieren die Schwarz-Weißen in Hartberg. Von den Steirern haben die Linzer eben Stürmer Maximilian Entrup verpflichtet, noch ist der Transfer nicht offiziell bestätigt. Fix ist die Leihe von Elias Havel vom LASK zu den Hartbergern.

Der FC Blau-Weiß Linz beginnt mit einem Heimspiel: Am Sonntag, 4. August empfängt man die Wiener Austria. Die "Veilchen" hatten in der Sommerpause Interesse an Gerald Scheiblehner gezeigt. Der Trainer hat sich aber für einen Verbleib beim Blau-Weiß entschieden.

In der sechsten Runde steigt im Donauparkstadion das erste Linzer Derby der Saison. Dessen Termin wird entweder der 14. oder 15. September sein.

Die ersten 6 Runden des LASK:

Hartberg - LASK (4.8.) LASK - Altach (10.8.) LASK - Salzburg (17.8.) Austria Wien - LASK (25.8.) LASK - Wolfsberg (1.9.) BW Linz - LASK (14./15.9.)

Die ersten 6 Runden des FC Blau-Weiß Linz:

BW Linz - Austria Wien (4.8.) Salzburg - BW Linz (10.8.) GAK - BW Linz (17.8.) BW Linz - Rapid Wien (25.8.) Klagenfurt - BW Linz (31.8.) BW Linz - LASK (14./15.9.)

Der erste Arbeitstag von LASK-Zugang Hrvoje Smolcic:

