Im ersten Teil des Bundesliga-Checks geht es darum, welche Klubs sich auf den Abstiegskampf in der Qualifikationsrunde einstellen müssen und welche sich Chancen auf den Einzug in die Meistergruppe ausrechnen. SCR Altach Der neue Trainer Magnin muss aufräumen, was im Herbst durcheinandergebracht wurde: Der Umbruch im Sommer war ein Rückschritt, Vorgänger Canadi verunsicherte durch ständige Umstellungen das Team. Magnin versucht, Stabilität für den Abstiegskampf ins Spiel zu bringen. OÖN-Tipp: