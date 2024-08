Bundesliga-Check: Mehr als 2 Titelkandidaten?

Ein enges Titelrennen erwartet die Mehrheit der Bundesliga-Trainer: Ex-LASK-Coach Dietmar Kühbauer, der zu Wolfsberg zurückkehrte, nannte nur Salzburg, Altachs Joachim Standfest legte sich auf Sturm Graz fest – der Rest rechnet zumindest mit einem Zweikampf. „Es gibt für mich keinen klaren Favoriten“, sagte LASK-Trainer Thomas Darazs, Gerald Scheiblehner von Blau-Weiß Linz formulierte fast wortgleich: „Ich glaube, es gibt keinen klaren Favoriten.“

Im erweiterten Kreis der Titelanwärter zählten Scheiblehner, Meistertrainer Christian Ilzer (Sturm Graz), Markus Schopp (Hartberg), Philipp Semlic (Tirol) und Gernot Messner (GAK) auch den LASK auf. Salzburgs neuer Trainer Pep Lijnders formulierte es allgemein: „Favorit ist für mich jene Mannschaft, die am konstantesten spielt und es am Ende am meisten will.“

Die Konkurrenten von LASK und Blau-Weiß Linz im Check

SK Sturm Graz (2023/24: 1.): Nach dem Double-Coup verfielen die Steirer nicht wie in den Champions-League-Saisonen um die Jahrtausendwende in Größenwahn. Karic, Aiwu und Bayern-München-Leihgabe Zvonarek ersetzen Schnegg, Affengruber und den Hellmonsödter Prass, dessen Verkauf bevorsteht. Im Mittelfeld geht Breite ab. Entscheidend im Titelrennen wird sein, ob durch die Champions-League-Belastung die Luft ausgeht.

Zugänge: Aiwu (Cremonese, zuletzt Birmingham), Karic (Darmstadt), Zvonarek (Cro, Bayern München, Leihe), Malic (Slo, Ried), Chukwuani (Den, Lyngby), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Kern (Hun, Puskas Akademia), Chudjakow (Rus, Lok Moskau)

Abgänge: Schnegg (Washington), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Maric (Hartberg), Affengruber, Stückler

Wunschelf: Scherpen; Gazibegovic, Wüthrich, Lavalee, Karic; Gorenc-Stankovic; Horvat, Kiteishvili, Zvonarek; Biereth, Jatta

FC Salzburg (2023/24: 2.): Alles ist anders: Der neue Trainer Lijnders stellte nicht nur auf 4-3-3 um – auch die Hierarchie veränderte der vormalige Klopp-Assistent in Liverpool: Leipzig-Leihgabe Blaswich ist der Kapitän – und verdrängt Torhüter Schlager auf die Bank. Viel Talent, noch weniger Routine – Salzburg muss sich erst finden und ist Herausforderer.

Zugänge: Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe)

Abgänge: Pavlovic (Srb, AC Mailand), Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Koita (Mli, ZSKA Moskau), Omoregie (Hartberg, Leihe), Horn (D), Ulmer

Wunschelf: Blaswich; Dedic, Baidoo, Blank, Terzic; Bidstrup, Diambou, Kjaergaard; Nene, Konate, Gloukh

SK Rapid (2023/24: 4.): 4-4-2 soll zur Erfolgsformel werden, dafür wurde der Kader durch Abgänge auch erzwungenermaßen umgekrempelt. Wenn der Spielstil funktioniert, sind die Wiener Kandidat für die Top-3.

Zugänge: Schaub (Hannover), Beljo (Cro, Augsburg, Leihe), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt Genf), Raux-Yao (Fra, Rodez), Sangare (Mli, Salzburg, zuletzt Hartberg), Böckle (Düsseldorf, zuletzt Münster), Schöller (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Abgänge: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Sollbauer (Ried), Mayulu (Fra, Bristol), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna)

Wunschelf: Hedl; Bolla, Hofmann, Raux-Yao, Auer; Seidl, Sangare, Grgic, Schaub; Beljo, Burgstaller

TSV Hartberg (2023/24: 5.): Der Kampf um den Klassenerhalt wird trotz der Abgänge auf dem Rasen leichter als im Umfeld: Ohne Stadionplan gibt es keine Lizenz.

Zugänge: Havel (LASK, Leihe), Schendl (Ried), Diarra (Mli, Cadiz, Leihe), Omoregie (Salzburg, Leihe), Karamatic (Ljubljana), Markus (Slo, Domzale), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt Klagenfurt), Amadin (Ned, Schalke II), Mijic (Slo, Rogaska), Osborne (Eng, Bournemouth, Leihe), Maric (Sturm), Karner (Sturm II), Hoffmann (Halbturn), Canazlar (Akademie Vorarlberg), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Abgänge: Entrup (LASK), Frieser (GAK), Diakite (Mli, West Bromwich), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe, zu Rapid), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl (Velden), Knoflach

Wunschelf: Sallinger; Heil, Komposch, Karamatic, Pfeifer; Kainz; Amadin, Omoregie, Prokop, Avdijaj; Mijic

SK Austria Klagenfurt (2023/24: 6.): Drei Mal in der Meistergruppe seit dem Aufstieg – damit diese Serie weitergeht, braucht Trainer Pacult eine Meisterleistung: Klagenfurt verlor viel Qualität, also führt der Weg zum Erfolg noch mehr über Zweikampfstärke.

Zugänge: Koch (Blau-Weiß Linz), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt Lustenau), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe)

Abgänge: Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Arweiler (D, Verl), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Wunschelf: Knaller; Bonnah, Szerencsi, Mahrer, Robatsch, Kühn; Koch, Bobzien, Cvetko; Binder, Toshevski

Wolfsberger AC (2023/24: 7.): Trainer Kühbauer kehrte zurück und brachte Kontrolle und mehr Ballbesitz ins Wolfsberger Spiel. Die Meistergruppe der ersten sechs ist möglich, allerdings fehlt aktuell ein Torjäger. Bei den Kärntnern wird sich wie gewohnt bis zum Ende der Transferzeit noch etwas tun – in beide Richtungen.

Zugänge: Ullmann (Venedig), Wimmer (Klagenfurt), Atanga (Gha, Oostende), Zukic (Srb, Novi Sad),

N. Polster (LASK, zuletzt an Horn verliehen), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad), Gattermayer (Mannheim)

Abgänge: Veratschnig (Mainz), Boakye (Gha, Saint-

Etienne), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), T. Gruber (Amstetten, Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Wunschelf: Polster; Matic, Baumgartner, Wimmer, Ullmann; Jasic, Altunashvili; Atanga, Zukic, Ballo; Karamoko

FK Austria Wien (2023/24: 8.): Mit Dragovic holte Austria Wien einen routinierten Hoffnungsträger, der Rest des Kaders lädt nur wenig zum Träumen ein. Die Austria braucht sportlich wie auch finanziell einen Befreiungsschlag. Der neue Trainer Helm, der bei seiner Verpflichtung als Notlösung wirkte, sucht nach einer funktionierenden Formation.

Zugänge: Dragovic (Roter Stern Belgrad), Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, zuletzt Tirol), Barry (Gam, Bnei Yehuda), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe), Perez Vinlöf (Swe, Bayern München II, Leihe)

Abgänge: Früchtl (D, Lecce), Schmidt (Blau-Weiß Linz), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe, zu Stuttgart), M. Polster (Lausanne-Sport), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe, zu Elversberg), Vucic (GAK, Leihe), Holland (Aus)

Wunschelf: Sahin-Radlinger; Ranftl, Dragovic,

Galvao, Guenouche; Fischer, Barry; Gruber, Fitz,

Malone; Prelec

SCR Altach (2023/24: 10.): Die Kritik an Trainer Standfest wurde nach dem Cup-Aus gegen Donaufeld schon sehr laut. Wie schon in der Vorsaison sind wenige Automatismen zu erkennen, die Entwicklung stockt. Sein Team muss schnell zeigen, was er sehen will. Die Altacher sind ein Abstiegskandidat.

Zugänge: Fridrikas (Lustenau), Kronberger (Sturm, zuletzt Tirol), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Oberwaditzer (Lie, Akademie Vorarlberg), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Tietietta (Bur, Majestic)

Abgänge: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Strauss (Lahti), Reiter (Dinamo Tiflis), Eckmayr (Tirol), Kaiba (Cmr, Bregenz, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, Leihe), Zwischenbrugger (Ravensburg), Schützenauer, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Wunschelf: Stojanovic; Ingolitsch, L. Gugganig, Koller, Ouedraogo; Bähre, Jäger, Fadinger; Bahloul, Santos, Fridrikas

WSG Tirol (2023/24: 11.): Nach dem Abschied von Langzeittrainer Silberberger ist die Aufgabe von Nachfolger Semlic beim Bundesliga-Debüt schwierig: Wer soll die Tore für den Klassenerhalt erzielen? Heimkehrer Hinterseer spielte zuletzt im Oktober für Ex-Klub Rostock. Auch hinter der Abwehr stehen Fragezeichen.

Zugänge: Hinterseer (Rostock), Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Lawrence (D, Bayern München II), Czyborra (D, FC Genua, Leihe), Eckmayr (Altach), Butler (USA, Hoffenheim II)

Abgänge: Bacher (Estoril), Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe, zu Austria Wien), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe, zu Altach), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe, zu Zabrze), Tomic (Leoben), F. Oswald (Karriereende), Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo)

Wunschelf: Stejskal; Sulzbacher, D. Gugganig,

Lawrence, Czyborra; Blume, Müller, Taferner; Diarra, Hinterseer, Anselm

Grazer AK 1902 (2023/24: Meister der 2. Liga): Mit neuer Routine in der Abwehr geht der Aufsteiger die Rückkehr in die Bundesliga an: Filipovic und Kreuzriegler werden zwei Pfeiler in der neuen Dreierkette. Davor müssen viele Spieler erst nachweisen, dass sie Bundesliganiveau haben. Die Aufstiegseuphorie wird eine Starthilfe sein.

Zugänge: Frieser (Hartberg), Filipovic (D, AEL Limassol), Dressel (D, Rostock), Cipot (Slo, La Spezia, Leihe), Kreuzriegler (Valerenga), Vucic (Austria Wien, Leihe), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Kirchmayr (Wolfsburg U19), Eder (Saalfelden), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe)

Abgänge: Jastremski (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Unterhaching), Oberleitner (D, Amstetten, Leihe), Stefanon (Bregenz), Eloshvili (Geo, Kapfenberg), Murg (Weiz), Th. Mayer (Amstetten), Fahler (Steyr), Jager (Krems), Murg (Weiz, Leihe), Köchl

Wunschelf: Meierhofer; Gantschnig, Kreuzriegler, Filipovic; Lang, Perchtold, Dressel, Rosenberger; Frieser, Maderner, Lichtenberger

