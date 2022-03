Bundesliga-Auslosung: LASK empfängt Tirol, Ried muss zur Admira

Nach dem bitteren 2:2 gegen Sturm Graz und dem damit verbundenen Verpassen der Meistergruppe startet die SV Ried mit einem Auswärtsspiel bei der Admira. Der LASK empfängt zuhause die WSG Tirol. Das erste von zwei Oberösterreich-Derbys in der Qualifikationsgruppe findet in der dritten Runde am 2. April in Pasching statt.

Der gesamte Spielplan im Überblick: