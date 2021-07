Bundesliga-Auftakt: SV Ried gegen Austria Wien im Liveticker

Die Innviertler hatten in der Vorbereitung mit Corona zu kämpfen und mussten zahlreiche neue Spieler integrieren. Im Cup gegen den SV Grödig haben die Rieder in der Vorwoche mit einem 7:0-Wettschießen die Pflicht allerdings erfüllt. "Diese Leistung müssen wir jetzt auch in die Bundesliga rüberbringen", betonte Torjäger Seifedin Chabbi vor dem Spiel.

Der Liveticker zum Spiel: