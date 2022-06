Blau-Weiße haben im Aufstiegskrimi die besten Karten

Tabellenführer SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz kann ab 17 Uhr in Wien-Hernals gegen den Sport-Club aufgrund der direkten Duelle aus eigener Kraft mit einem Sieg den Aufstieg in die höchste Spielklasse fixieren. Die Verfolgerinnen Dornbirn Ladies (gegen Geretsberg) und Wildcats Krottendorf (gegen Neusiedl am See) brauchen Schützenhilfe.

"Wir sind bereit für diesen letzten Schritt. Es wäre schön, wenn uns viele Fans begleiten würden", sagte Emilia Holzinger (18), die 17 Saisontore zu Buche stehen hat.

Sollte das jüngste Team der Liga die Mission zu einem erfolgreichen Abschluss bringen, wäre erstmals seit 2019 ein Linzer Verein – in diesem Fall eine Spielgemeinschaft – erstklassig. Die Union Kleinmünchen bringt als achtmaliger österreichischer Meister und sechsfacher Pokalsieger viel Tradition mit.

Der LASK ist haushoher Favorit

Ebenfalls heute um 17 Uhr findet in St. Oswald bei Freistadt das Finale im OÖ Ladies Cup statt. Alles andere als ein klarer LASK-Sieg über die Union Nebelberg, die die bisherigen drei Duelle in der OÖ-Liga 1:7, 0:11 und 1:15 verloren hat, wäre eine Überraschung.

Trotzdem zeigt sich LASK-Mittelfeldspielerin Julia Dürnberger (23) zurückhaltend. "Wir dürfen keineswegs mit der Einstellung ins Spiel gehen, dass wir sowieso gewinnen werden. Wir haben gegen Nebelberg die einzigen Tore in dieser Saison kassiert." Sandra Wöss, mit neun Treffern Topscorerin im Ladies Cup, hatte dafür verantwortlich gezeichnet. Das Event im Mühlviertel beginnt bereits um 16 Uhr – mit Freibier, solange der Vorrat reicht. (alex)