Blau-Weiß mit Luxusproblem

Vor dem Duell mit dem Titelkandidaten aus Kärnten hat der Blau-Weiß-Coach ein echtes Luxusproblem. Das war nicht immer so: Mit zwölf Feldspielern ist Trainer Ronny Brunmayr in die Sommer-Vorbereitung gestartet, während der Herbstsaison hatte er aufgrund eines Darminfekts gar nur neun fitte Kicker. "In dieser Woche hatte ich aber sogar zwei Mal alle Spieler im Training", schmunzelt der 46-Jährige.

Bitter: Philipp Malicsek plagt das Knie, er fällt heute aus. Trotzdem hat der BW-Coach die Qual der Wahl: Kicker wie Aleksandar Kostic, Kristijan Dobras oder Bernhard Janeczek standen zuletzt nicht einmal in der Startelf. Heute wartet das nächste Top-Team: "Klagenfurt steht schon etwas unter Druck. Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Liefering." (rawa)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.