Blau-Weiß bleibt in der Erfolgsspur

Der FC Blau-Weiß hat den Schwung aus dem ersten Fußball-Bundesliga-Erfolg in der Vereinsgeschichte, dem 4:2 bei der WSG Tirol, mitgenommen und in der Länderspiel-Pause ein Test-Derby gegen Zweitligist SV Guntamatic Ried mit 2:0 (2:0) für sich entschieden. Das Match fand aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Sportpark Lissfeld statt.

Die Tore für die Linzer erzielten Stefan Feiertag (17) und Conor Noß (42.). Die Innviertler hielten das Match über weite Strecken offen und kamen ebenfalls zu einigen Gelegenheiten.

In den jeweiligen Meisterschaften geht es für beide Klubs kommende Woche weiter: Blau-Weiß empfängt am Samstag, dem 16. September, um 17 Uhr im nagelneuen Hofmann-Personal-Stadion den SCR Altach, die SV Ried trifft am Sonntag, dem 17. September, um 10.30 Uhr in der Innviertel-Arena auf den Kapfenberger SV.

