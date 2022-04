Bittere Pleite für den LASK, Punkt für die SV Ried

Die WSG Tirol ließ in der 7. Runde in der Qualifikationsgruppe dem LASK mit 4:0 (3:0) keine Chance und löste die Linzer auf Platz eins ab. Die Rieder mussten sich im Heimspiel gegen die Admira nach einem späten Gegentor mit einem 1:1 begnügen. Die Innviertler können aber in der nächsten Runde am 7. Mai mit einem Auswärtssieg in Altach den Klassenerhalt fixieren. Im Kampf um den Klassenerhalt hat SCR Altach nach einer 0:4 (0:0)-Niederlage bei TSV Hartberg schlechte Karten. Die Vorarlberger gehen mit vier Punkten Rückstand auf den neuen Vorletzten Ried in die abschließenden drei Runden.