"Bin kein Feigling": Jürgen Werner wird neuer Sportvorstand der Austria

„Ich bin kein Feigling, der aus der zweiten Reihe schießt“, sagte Jürgen Werner bei der heutigen Pressekonferenz von Fußball-Bundesligist Austria Wien. Die Veilchen reagierten nach der Trennung von Trainer Manfred Schmid und den daraus resultierenden heftigen Reaktionen der Fans - Werner, der Berater der Investoren-Gruppe, wird zum neuen Sportvorstand. Manuel Ortlechner bleibt Sportdirektor. "Die Reaktionen haben betroffen gemacht. Mein Rechtsanwalt hat alles gelesen und gemeint, ich müsste der Leibhaftige sein."

Das Image der Investorengruppe sei von Beginn an negativ gewesen, was Werner nicht auf sich sitzen lassen will: "Wenn wir das Investment nicht getätigt hätten, würde ein arabischer oder amerikanischer Investor hier sitzen, bitte das immer im Hinterkopf zu behalten, wenn man über die Gruppe urteilt."

Zur überraschenden Trennung des bei den Anhängern so beliebten Schmid sagt Werner nur: "Wir werden keine Schmutzwäsche waschen, haben den Schritt gemacht, weil wir glauben, dass es der richtige ist." Auf der Suche nach einem Nachfolger muss man sich noch etwas gedulden. Ein neuer Trainer wird nicht vor Weihnachten erwartet.

