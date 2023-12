Betrugsverdacht: Hausdurchsuchungen bei österreichischem Fußball-Zweitligist

Laut dem Blatt gründet der Wohlstand des Klubs mutmaßlich auf Anlagebetrug, zudem besteht der Verdacht der Geldwäsche und schwarzer Kassen. Die Profis sollen über zwei Verträge verfügen. Bereits Hausdurchsuchungen sollen am Mittwoch stattgefunden haben.

Die Vorwürfe richten sich demnach allen voran gegen Obmann Mario Bichler. Die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Wien ermitteln gegen 20 Beschuldigte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs, darunter auch Bichler. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Von sehr erfolgreichen Hausdurchsuchungen sei unter Ermittlerkreisen nach dem Mittwoch die Rede.

Ein "Schneeballsystem"

Im Mittelpunkt stehe ein "Schneeballsystem", bei dem abertausende Menschen überzeugt wurden, ihr Geld in Kryptowährung anzulegen. Der Klub könnte mittels schwarzer Geldflüsse als Vehikel gedient haben, das Geld gewaschen zu haben.

Bichler wollte gegenüber der "Kleine Zeitung" wegen der Ermittlungen nicht Stellung nehmen. Sein Anwalt Andreas Hämmerle erklärte, dass gegen den Klub "nicht ermittelt" werde und dass die Vorwürfe nur im Zusammenhang mit der (offiziellen) Sponsorvereinbarung mit der fraglichen Kryptofirma stehen würden. Diese sei jedoch nach vier Monaten beendet worden. Bichler habe damit nichts zu tun gehabt. "Das ist zu 100 Prozent auszuschließen."

Sportlich erlebte der Klub in jüngerer Vergangenheit einen Höhenflug, schaffte zweimal in Folge den Aufstieg und rangiert in Österreichs zweiter Liga derzeit auf dem siebenten Platz.

