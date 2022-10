Bayern reduzierte den Rückstand

Nach dem 3:1-Sieg in Mönchengladbach liegt die Eintracht bereits auf dem vierten Tabellenplatz. Es war der sechste Sieg im achten Bundesliga-Spiel für die Frankfurter.

Auch der FC Bayern ist zu alter Form zurückgekehrt. Der 2:0-Erfolg in Hoffenheim rundete auch ohne die verletzten Manuel Neuer, Thomas Müller und Leroy Sane eine perfekte Woche mit drei Siegen in drei Spielen ab. Der Rückstand auf Union Berlin (1:2 in Bochum) beträgt nur noch einen Punkt. Auch Borussia Dortmund hat sich mit dem 5:0 gegen Stuttgart den Frust der vergangenen Wochen von der Seele geschossen – und die zuletzt wachsende Schar der Kritiker vorerst besänftigt. Angeführt vom überragenden Jude Bellingham gelang dem Team von Trainer Edin Terzic nach zuletzt drei Bundesliga-Partien mit nur einem Punkt nun das erhoffte Erfolgserlebnis.