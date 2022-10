Bayern haderten mit dem Remis in Dortmund

Es war der nächste Selbstfaller der "Roten", die bereits 2:0 geführt hatten, in der deutschen Fußball-Bundesliga. "Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden", sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann. "Es tut weh, dass der Ausgleich so spät gefallen ist." Kapitän Manuel Neuer haderte mit den vergebenen Möglichkeiten. "Es lag definitiv an uns, wir hätten den Sack mit dem dritten Tor zumachen müssen. Die letzte Konsequenz und der Fokus haben gefehlt, uns passieren zu viele Fehler." Marcel Sabitzer war in der Startelf des Rekordmeisters gestanden, der gebürtige Welser wurde aber zur Pause ausgewechselt und durch Joshua Kimmich, der sich nach seiner Corona-Erkrankung zurückmeldete, ersetzt.

Für Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner war es ein Spieltag zum Vergessen. Gegner VfL Bochum feierte mit dem 3:0 den ersten Saisonsieg.