Bajic statt Yeboah? Rekordtransfer des SK Sturm lässt Ried komplett kalt

Beginnt sich jetzt das Transfer-Karussell in der österreichischen Fußball-Bundesliga so richtig zu drehen? Am Samstag verkaufte der SK Sturm Graz Angreifer Kelvin Yeboah für eine interne Rekordsumme von kolportierten 6,5 Millionen Euro an den italienischen Erstligisten FC Genua. Rund 5,25 Millionen Euro soll der Zahlungseingang auf dem Grazer Klubkonto betragen.