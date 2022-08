Austria Wien nach 2:1-Sieg nicht mehr Letzter

Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid setzte sich am Sonntag in Wolfsberg nach 0:1-Rückstand mit 2:1 (1:1) durch. Die Tore für die "Veilchen" erzielten Ex-LASK-Spieler Andreas Gruber (36.) und "Joker" Marco Djuricin (65.). Davor hatte Thorsten Röcher die Gastgeber in Führung gebracht (16.). Pech für Wolfsberg: Abwehrchef Dominik Baumgartner musste bereits nach 16 Minuten ausgetauscht werden, nachdem er einen Stich im Oberschenkel verspürt hatte.

Referee entschuldigte sich

Beim Salzburger 2:0-Sieg über Klagenfurt entschuldigte sich Referee Josef Spurny nach dem Spiel für einen nicht gegebenen Handelfer für die Klagenfurter. "Ich habe das Handspiel nicht wahrgenommen. Da das Vergehen auf der Strafraumlinie stattgefunden hat, wäre es Elfmeter gewesen." Doppelt bitter war, dass auch der VAR die offensichtliche Fehlentscheidung nicht korrigierte.

Richtig brisant ging es beim 2:1-von Austria Lustenau beim ersten Bundesligaderby seit 22 Jahren gegen Altach zu. Teixeira schoss die Gäste in der 89. Minute zum Sieg. Altachs oberösterreichischer Torjäger Atdhe Nuhiu sah in der 92. Minute Gelb-Rot und ist damit beim nächsten Spiel der Vorarlberger gegen den LASK gesperrt.