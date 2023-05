Austria Wien: Gollowitzer ist neuer Präsident

Bei einer außerordentlichen Generalversammlung des Fußball-Bundesligisten wurde der Geschäftsführer der Wien-Holding am Montagabend als Nachfolger von Frank Hensel gekürt. Gollowitzer erhielt 98,67 Prozent der Stimmen der ordentlichen Mitglieder des Vereins. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Der seit 2018 als Präsident fungierende Hensel hatte das Amt zur Verfügung gestellt.

"Ich bin überwältigt von der großen Zustimmung der Austria-Mitglieder. Eines kann ich versprechen: Ich werde als Präsident alles für den Verein geben. Ich bin der Austria schon lange verbunden und tief im Herzen ein Violetter", sagte Gollowitzer in einem ersten Statement. "Das oberste Ziel ist, wirtschaftliche Stabilität in den Verein zu bringen, um wieder mehr in den Sport investieren zu können. Die finanzielle Situation ist eine große Herausforderung, ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass wir den Turnaround schaffen können."

Der 50-jährige Gollowitzer ist studierter Jurist und sitzt schon länger in den Austria-Gremien. Aktuell ist der gebürtige Burgenländer in der AG Stellvertreter des Aufsichtsrats-Vorsitzenden Peter Kroha, im Verein war er Stellvertreter von Robert Zadrazil im Verwaltungsrat. Diesen Posten legte er im Zuge der Präsidentschaftswahl zurück.

Hensel hatte im März seinen Rückzug angekündigt. Der Verwaltungsrat einige sich im April einstimmig auf Gollowitzer als Nachfolgekandidaten.

