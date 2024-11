 Austria feierte gegen Hartberg sechsten Liga-Sieg in Folge

Für die Austria war es bereits der sechste Liga-Sieg in Serie, dies war zuletzt in der Meistersaison 2012/13 gelungen.

In der Tabelle zogen die in dieser Saison zuhause weiter ungeschlagenen Violetten als Dritter punktemäßig (27) mit dem Stadtrivalen Rapid gleich. Sturm liegt mit fünf Zählern Vorsprung an der Spitze. Hartberg, das in Favoriten zum sechsten Mal in Folge verloren hat, bleibt indes Achter.

Ereignisarme erste Hälfte

Bei der Austria gab es nach der Siegesserie wenig Grund für Veränderung. Einzig der am Knöchel lädierte Innenverteidiger Lucas Galvao wurde durch Tin Plavotic ersetzt. Hartberg-Coach Manfred Schmid stellte bei seiner Rückkehr nach Favoriten auf eine Viererkette um. Diese ließ in der ersten Hälfte keine zwingende Torchance der Austria zu. Die "Veilchen" waren zwar feldüberlegen, im letzten Drittel fehlte jedoch die nötige Präzision.

Wirklich gefährlich wurde es vorerst nur im Strafraum der Austria. Reinhold Ranftl klärte zu Beginn infolge eines Hartberg-Eckballs noch rechtzeitig vor der Linie (4). Patrik Mijic verfehlte das Gehäuse nach einer Maßflanke des Ex-Austrianers Dominik Prokop per Kopf knapp (28.). Abgesehen davon spielten die Steirer zahlreiche Konter nicht konzentriert genug zu Ende.

Plavotic erlöste die Gastgeber

Nach der Pause kamen beide Teams mit mehr Schwung aus den Kabinen. Maurice Malone vergab aus spitzem Winkel (47.), ebenso der zur Pause eingewechselte Marco Hoffmann auf der Gegenseite (51.). Nach gut einer Stunde hatten die knapp 13.000 Austria-Fans den Torschrei bereits auf den Lippen, doch Dominik Fitz scheiterte mit einem Lupfer an Hartberg-Tormann Raphael Sallinger (59.).

Anschließend spielte nur noch die Austria. Ein Kopfball des eingewechselten Andreas Gruber fiel zu zentral aus (68.), jener von Plavotic ging knapp über das Tor (70.). Wenig später machte es der Austria-Verteidiger aber besser. Plavotic stieg nach einer Fitz-Ecke am höchsten und versenkte den Ball wuchtig per Kopf zur mittlerweile verdienten Führung. Die Gäste aus Hartberg konnten in der Schlussphase nicht mehr zulegen und mussten die Heimreise aus Wien erneut ohne Zählbares antreten.

