Austria erneut durchgefallen: Diese Klubs haben die Bundesliga-Lizenz erhalten

Sowohl der LASK, als auch die SV Ried, haben die Bundesliga-Lizenz in erster Instanz erhalten

33 Klubs haben sich für die Lizenzen bzw. Zulassungen für die Saison 2023/24 in der Bundesliga und der 2. Liga beworben. Nun hat der Senat 5 der Bundesliga seine erstinstanzliche Entscheidung getroffen. Der große Verlierer der Lizenz-Erteilung ist wieder einmal der FK Austria Wien. Den Veilchen wird zum dritten Mal in Folge in erster Instanz die Lizenz verweigert.

Sonst dürfen sich alle Bundesliga-Klubs und auch alle aufstiegswilligen Zweitligisten - BW Linz, Admira, GAK, FAC und St. Pölten - über die Lizenzen freuen. Von den Regionalliga-Klubs wird Ostligist Stripfing die Lizenz vorerst verweigert.

Bundesliga:

Lizenz erteilt: FC Red Bull Salzburg, SK Puntigamer Sturm Graz, RZ Pellets WAC, SK Rapid Wien, SK Austria Klagenfurt, WSG Tirol, LASK (Auflage: Aktualisierte zukunftsbezogene Finanzinformationen), CASHPOINT SCR Altach, SV Guntamatic Ried, TSV Egger Glas Hartberg, SC Austria Lustenau.

Lizenz verweigert: FK Austria Wien (finanziell)

2. Liga & Regionalliga

Lizenz erteilt: FC Blau Weiß Linz, FC Flyeralarm Admira, Grazer AK 1902, FAC Wien (Auflage: Aktualisierte zukunftsbezogene Finanzinformationen), SKN St. Pölten.

Zulassung erteilt: FC Liefering, SV Licht-Loidl Lafnitz, FC Mohren Dornbirn 1913 (Auflage: Aktualisierte zukunftsbezogene Finanzinformationen), KSV 1919, SKU Ertl Glas Amstetten, SK BMD Vorwärts Steyr, SV Horn, First Vienna FC 1894; DSV Leoben (Regionalliga Mitte), WSC HOGO Hertha Wels (Regionalliga Mitte), SW Bregenz (Regionalliga West)

Zulassung als Amateurteam eines BL-Klubs: Rapid Wien II, SK Sturm Graz II, LASK Amateure (Regionalliga Mitte)

Zulassung verweigert: FK Austria Wien (finanziell) & Young Violets Austria Wien, SV Stripfing/Weiden (Regionalliga Ost; aufgrund des Nichterfüllens von sportlichen und infrastrukturellen Kriterien)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper