Ausschreitungen in Hartberg: Welche Strafen Rapid Wien jetzt drohen

Viel schlimmer hätte es für Rapid am Sonntag nicht laufen können. Durch die 1:2-Niederlage in Hartberg kommt es in einer Woche daheim gegen den GAK zu einer Schnittpartie um einen Platz in der Meistergruppe, zudem droht wieder einmal Ungemach von der Fußball-Bundesliga: Aufgrund von Ausschreitungen der Rapid-Fans wäre die Partie in der Steiermark beinahe nicht angepfiffen worden, nun ist mit einer saftigen Strafe zu rechnen.

Fans der Hütteldorfer bewarfen vor dem Spiel Exekutivbeamte mit diversen Gegenständen, offenbar aus Ärger über das Verhalten der Polizei bei den Einlasskontrollen. Bengalen und Gegenstände wie Klotüren wurden auf die Beamten geschmissen, die wiederum mit einem Blocksturm antworteten.

Die Konsequenzen könnten es in sich haben: Weil die Hütteldorfer nach Verfehlungen ihrer Fans beim Wiener Derby 2024 bereits für 24 Monate auf Bewährungen sind, dürfte der Klub jetzt mit drei Heimspielen vor einer leeren Fantribüne bestraft werden. Das erstinstanzliche Urteil wird jedoch noch einige Tage auf sich warten lassen, da zunächst noch alle vorliegenden Videos analysiert werden müssen.

Strafe nur in Meistergruppe?

Kurios: Sollte die Strafe ausgesprochen werden, würde diese nur in der Meistergruppe schlagend werden, wie der "Kurier" berichtet. Die drei Spiele mit Sektorsperren wurden nämlich bewusst für Spitzenspiele gegen die Austria, Salzburg, Sturm oder den LASK ausgesprochen.

Würde sich Rapid nur für das untere Playoff qualifizieren, würde die Strafe erst zu einem späteren Zeitpunkt abgesessen werden.

